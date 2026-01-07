Які документи підтверджують право власності на квартиру?

Право власності на квартиру в Україні підтверджується документами, які фіксують підставу набуття житла та його державну реєстрацію, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Саме ці папери вимагають нотаріуси, суди та державні органи.

Виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є основним документом, який підтверджує право власності. Договір купівлі-продажу або дарування, посвідчений нотаріусом, підтверджує законний перехід права власності. Свідоцтво про право власності, видане до запуску електронних реєстрів, залишається чинним за умови наявності реєстраційних даних. Свідоцтво про право на спадщину підтверджує перехід житла до спадкоємця після смерті власника. Рішення суду, яким визнано або встановлено право власності, використовується після внесення даних до реєстру. Свідоцтво про приватизацію підтверджує перехід квартири з державної або комунальної власності у приватну.

Важливо! Реєстрація місця проживання у квартирі не є підтвердженням права власності. Вона не дає права розпоряджатися житлом та не використовується під час нотаріальних дій.

Як перевірити наявність документів?

Найшвидший спосіб перевірити право власності на квартиру – отримати виписку з Державного реєстру речових прав, зазначають у Дії.

У документі вказується власник об'єкта, дата реєстрації, підстава набуття та наявність обтяжень. Такий документ використовують під час купівлі житла, оформлення спадщини, дарування або судових спорів.

Що робити, якщо документів немає або вони сумнівні?

У разі втрати документів їх можна відновити через нотаріуса або шляхом отримання витягу з реєстру.

Якщо дані відсутні в реєстрі, що часто трапляється з правами, оформленими до 2013 року, необхідно подати документи для державної реєстрації.

У разі сумнівів щодо справжності документів варто звернутися за юридичною перевіркою.

Коли виникає спір щодо права власності, питання вирішується в судовому порядку з подальшим внесенням інформації до реєстру.

Чому реєстрація права власності важлива?