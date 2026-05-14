Де на заході України найдорожчі приватні будинки?

За даними ЛУН, найдорожчі приватні будинки серед обласних центрів заходу України зараз у Львові та Ужгороді.

Дивіться також Від 45 до 342 тисяч доларів: які ціни на квартири в різних районах Києва

Якщо порівнювати загальну вартість будинку, Львів поступається лише Києву – медіанна ціна тут становить близько 210 тисяч доларів проти 231 тисячі у столиці.

Ужгород посідає третє місце в Україні. Там медіанна вартість приватного будинку зараз сягає приблизно 169 тисяч доларів. Високі ціни фіксують також в Івано-Франківську та Чернівцях, де попит на приватне житло залишається стабільно високим.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Однак порівняння цін на будинки більш коректно трактувати з урахуванням площі, адже вона суттєво відрізняється залежно від міста,

– наголошує керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

Саме за цим показником Львів став найдорожчим на ринку приватних будинків – медіанна вартість квадратного метра тут становить 1 420 доларів.

До переліку також увійшли:

Ужгород з вартістю 1 190 доларів за квадратний метр;

Івано-Франківськ – 964 долари за квадратний метр;

Чернівці – близько 925 доларів за квадратний метр;

Луцьк – близько 880 доларів за квадратний метр.

Високі ціни на заході України пояснюють насамперед обмеженою кількістю якісних будинків на ринку. Додатково на вартість впливають розвинена інфраструктура та стабільний інтерес покупців до житла у відносно безпечних регіонах.

Натомість найнижчі ціни на будинки зберігаються в Миколаєві, Запоріжжі та Чернігові. Тут вартість квадратного метра коливається від 425 до 455 доларів.

У яких містах будинки дорожчають найшвидше?

Найбільше за рік приватні будинки подорожчали у Луцьку – приблизно на 27%. Майже такими ж темпами ростуть ціни у Чернівцях та Івано-Франківську.

У Львові та Ужгороді житло теж продовжує дорожчати, хоча вже не так різко, як кілька років тому. За даними ЛУН, медіанна вартість квадратного метра будинку у Львові за рік зросла приблизно на 17%, а в Ужгороді – на 15%.

Як бачимо, загалом ринок приватних будинків в Україні залишається нерівномірним. У відносно безпечних регіонах заходу та в столиці ціни зростають швидше, тоді як у південних і східних містах динаміка слабша або від'ємна, що відображає різний рівень попиту та ризиків на локальних ринках,

– пояснює експертка.

На цьому тлі частина східних та південних регіонів показує зовсім іншу динаміку. У Миколаєві та Запоріжжі вартість квадратного метра приватних будинків за рік навіть знизилася приблизно на 4 – 5%.

Скільки коштують будинки в Києві?

У Києві найдорожчі будинки в Печерському районі, де ціни сягають 925 тисяч доларів, а найдешевші на лівому березі, зокрема в Дарницькому районі – 180 тисяч доларів.

У передмісті Києва, наприклад, в Козині ціни сягають 876 тисяч доларів, проте є варіанти до 100 тисяч доларів у населених пунктах таких як Гостомель та Васильків.

За даними OLX Нерухомість, найдешевші будинки – це таунхауси, середня вартість яких стартує від 50 тисяч доларів. Але через нові правила будівництва кількість доступних дешевих будинків скоротиться.