Где на западе Украины самые дорогие частные дома?

По данным ЛУН, самые дорогие частные дома среди областных центров запада Украины сейчас во Львове и Ужгороде.

Если сравнивать общую стоимость дома, Львов уступает только Киеву – медианная цена здесь составляет около 210 тысяч долларов против 231 тысячи в столице.

Ужгород занимает третье место в Украине. Там медианная стоимость частного дома сейчас достигает примерно 169 тысяч долларов. Высокие цены фиксируют также в Ивано-Франковске и Черновцах, где спрос на частное жилье остается стабильно высоким.

Однако сравнение цен на дома более корректно трактовать с учетом площади, ведь она существенно отличается в зависимости от города,

– отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

Именно по этому показателю Львов стал самым дорогим на рынке частных домов – медианная стоимость квадратного метра здесь составляет 1 420 долларов.

В перечень также вошли:

Ужгород со стоимостью 1 190 долларов за квадратный метр;

Ивано-Франковск – 964 доллара за квадратный метр;

Черновцы – около 925 долларов за квадратный метр;

Луцк – около 880 долларов за квадратный метр.

Высокие цены на западе Украины объясняют прежде всего ограниченным количеством качественных домов на рынке. Дополнительно на стоимость влияют развитая инфраструктура и стабильный интерес покупателей к жилью в относительно безопасных регионах.

Зато самые низкие цены на дома сохраняются в Николаеве, Запорожье и Чернигове. Здесь стоимость квадратного метра колеблется от 425 до 455 долларов.

В каких городах дома дорожают быстрее всего?

Больше всего за год частные дома подорожали в Луцке – примерно на 27%. Почти такими же темпами растут цены в Черновцах и Ивано-Франковске.

Во Львове и Ужгороде жилье тоже продолжает дорожать, хотя уже не так резко, как несколько лет назад. По данным ЛУН, медианная стоимость квадратного метра дома во Львове за год выросла примерно на 17%, а в Ужгороде – на 15%.

Как видим, целом рынок частных домов в Украине остается неравномерным. В относительно безопасных регионах запада и в столице цены растут быстрее, тогда как в южных и восточных городах динамика слабее или отрицательная, что отражает разный уровень спроса и рисков на локальных рынках,

– объясняет эксперт.

На этом фоне часть восточных и южных регионов показывает совсем другую динамику. В Николаеве и Запорожье стоимость квадратного метра частных домов за год даже снизилась примерно на 4 – 5%.

Сколько стоят дома в Киеве?

В Киеве самые дорогие дома в Печерском районе, где цены достигают 925 тысяч долларов, а самые дешевые на левом берегу, в частности в Дарницком районе – 180 тысяч долларов.

В пригороде Киева, например, в Козине цены достигают 876 тысяч долларов, однако есть варианты до 100 тысяч долларов в населенных пунктах таких как Гостомель и Васильков.

По данным OLX Недвижимость, самые дешевые дома – это таунхаусы, средняя стоимость которых стартует от 50 тысяч долларов. Но из-за новых правил строительства количество доступных дешевых домов сократится.