Сколько стоит вторичное жилье в Киеве?

О ситуации на первичном и вторичном рынках жилья столицы по состоянию на 10 мая 2026 года свидетельствуют данные ЛУН.

Читайте также Аренда квартир во Львове стремительно дорожает: сколько теперь стоит жилье в разных районах

В среднем однокомнатная квартира на вторичном рынке Киева стоит 73 тысячи долларов. За двухкомнатное жилье просят примерно 115 тысяч долларов, а трехкомнатное оценивают в среднем в 165 тысяч долларов. За год цены выросли на 13%, 15% и 10% соответственно.

Самые дешевые однокомнатные квартиры продают в Деснянском районе – 45 тысяч долларов. В Святошинском районе такое жилье стоит почти 53 тысяч долларов, в Оболонском – 60 тысяч долларов, а в Соломенском – 65 тысяч долларов. В Днепровском районе средняя цена составляет 70 тысяч долларов, в Голосеевском – 81,5 тысячи.

В то же время самыми дорогими остаются центральные районы столицы. В Шевченковском районе однокомнатная квартира стоит в 99,8 тысячи долларов, а в Печерском – 153 тысячи долларов.

Существенную разницу фиксируют и в сегменте двухкомнатного жилья. Если в Деснянском районе квартиры продают в среднем за 63 тысячи долларов, то в Печерском – уже за 220 тысяч долларов. Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим районами превышает три раза. Трехкомнатные квартиры самые дешевые также в Деснянском районе – 79 тысяч долларов, а самые дорогие в Печерском – 342 тысячи. Здесь разница уже более 4 раз.

Во всех районах цены на квартиры (одно-, двух-, трехкомнатные) за год выросли, кроме трехкомнатного жилья в Соломенском районе, которое немного подешевело.

На вторичном рынке Киев в лидерах по Украине по ценам на квартиры – двух- и трехкомнатные квартиры там самые дорогие. Только в сегменте однокомнатного жилья столицу незначительно опережает Львов, где средняя цена на 200 долларов выше.

Какие цены на квартиры в новостройках столицы?

На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра в новостройках экономкласса составляет 43 тысячи гривен, что на 9% больше, чем в прошлом году. В комфорт-классе цена выросла на 13% – до 53 тысяч гривен за квадратный метр. В бизнес-классе квадрат жилья стоит в среднем 78 тысяч гривен, что на 8% больше, чем год назад.

Самое доступное жилье среди новостроек – в Деснянском районе, где квадратный метр стоит примерно 34,4 тысячи гривен. В Днепровском районе цены составляют около 48,8 тысячи гривен, а в Святошинском, Соломенском и Оболонском районах – 55 – 57 тысяч гривен за квадрат.

Самым дорогим традиционно остается Печерский район, где средняя цена квадратного метра достигает 125 тысяч гривен. В Шевченковском районе этот показатель составляет 74,8 тысячи гривен.

По цене квадратного метра в новостройках Львов опережает Киев. Там квадрат стоит в среднем более 65 тысяч гривен, в столице – более 57 тысяч.

Почему жилье на правом берегу дороже, чем на левом?

Бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский в комментарии "РБК-Украина" объяснил, что жилье на правом берегу Киева традиционно дороже из-за лучшей логистики и концентрации деловой активности. По его словам, большинство рабочих мест расположены именно в центре и на правом берегу, поэтому покупатели готовы больше платить за возможность тратить меньше времени на дорогу.

Влияет ли рост цен на желание украинцев покупать жилье?

Несмотря на подорожание недвижимости, более половины украинцев планируют приобрести жилье в 2026 году, в том числе и в Киеве. По данным исследования DIM.RIA, об этом заявили 51,1% опрошенных. Чаще всего покупатели рассматривают жилье стоимостью от 30 до 60 тысяч долларов, тогда как около трети ищут более дешевые варианты – до 30 тысяч долларов.

В случае столицы в такой бюджет можно уложиться только с однокомнатным жильем в самых дешевых районах. Однако заметим, что указанные цены – средние. На рынке всегда можно найти как дешевле, так и дороже квартиры. Все зависит от расположения, площади, состояния помещения.

Что будет с рынком жилья в Киеве в ближайшие месяцы?

Риэлтор и аналитик Ирина Луханина в эксклюзивном комментарии 24 Каналу отметила, что в мае 2026 года резких изменений цен на первичном рынке не ожидается как в Украине в целом, так и в Киеве.

"Застройщики сейчас в режиме осторожного равновесия: себестоимость растет, однако платежеспособный спрос не позволяет агрессивно поднимать цены", – объяснила риелтор.

По словам эксперта, наибольшим спросом сейчас пользуются готовые или почти готовые новостройки, которых в Киеве много. Качественные жилые комплексы с развитой инфраструктурой могут подорожать примерно на 2 – 5%.

На вторичном рынке быстрее продается жилье в хорошем состоянии, с адекватной ценой и в удачных локациях. Зато переоцененные квартиры могут долго оставаться без покупателей. Одним из ключевых трендов рынка остается автономность жилья. Квартиры и дома с резервным питанием и возможностью комфортно переживать отключения пользуются более высоким спросом и часто продаются дороже.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2026 года рынок недвижимости будет оставаться относительно стабильным, а цены в таких городах как Киев постепенно будут расти из-за высокого спроса и активного строительства.

Какие в целом цены на квартиры по Украине?

По данным ЛУН, жилье в Украине за год подорожало почти во всех областях как на вторичном, так и на первичном рынках. Самые высокие цены традиционно фиксируют в Киеве и западных регионах, тогда как самые дешевые квартиры продают в прифронтовых городах.

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке продают во Львове, Киеве и Ужгороде. Самое дешевое жилье можно купить в Запорожье, Николаеве и Харькове. На первичном рынке самые высокие цены за квадратный метр в мае 2026 года зафиксировали во Львове, Киеве, Одессе и Ужгороде. В то же время самые дешевые новостройки продают в Запорожье, Сумах и Харькове.

Эксперты объясняют высокие цены в западных областях стабильным спросом, фактором безопасности и подорожанием строительства. По словам Виктории Берещак, на рынок также влияют дорогие стройматериалы, логистика и дефицит работников.