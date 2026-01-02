Для чего вносить жилье в реестр?
Государственный реестр прав на недвижимое имущество является единственной официальной базой, которая подтверждает право собственности на жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Важно! Именно запись в реестре считается юридическим доказательством того, что квартира или дом принадлежат конкретному лицу. Если жилье не внесено в реестр, владелец фактически не имеет полноценной правовой защиты.
В такой ситуации возрастают риски мошенничества, двойной регистрации или незаконного переоформления имущества. Кроме того, отсутствие данных в реестре может стать основанием для судебных споров.
Обратите внимание! Без регистрации невозможно свободно распоряжаться жильем. Продажа, дарение, наследование, оформление ипотеки или участие в государственных программах требуют подтвержденного права собственности.
Как проверить, или жилье уже внесено в реестр?
Перед подачей заявления на регистрацию стоит убедиться, есть ли информация о жилье в реестре. Это можно сделать онлайн, сообщает Дия.
Пользователь может заказать выписку или справку из Государственного реестра вещных прав. В документе указываются данные об объекте недвижимости, владельца и имеющиеся обременения. Такая проверка особенно важна перед заключением любых сделок с жильем.
Для этого необходимо авторизоваться на портале, перейти в раздел справок и выбрать услугу получения информации из реестра. Поиск осуществляется по адресу объекта или персональным данным владельца.
Как внести жилье в реестр через Дию?
Если жилье не внесено в реестр, владелец может подать заявление онлайн. Это важно для квартир или домов, что были оформлены до 2013 года, или в случаях, когда регистрация ранее не проводилась.
Чтобы внести жилье в реестр, нужно:
- Авторизоваться на портале Дия с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Проверить корректность личных данных в профиле.
- Выбрать услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
- Заполнить онлайн-заявление и добавить сканкопии документов, подтверждающих права собственности.
- Подписать заявление электронной подписью и отправить его на рассмотрение.
После подачи заявления пользователь может отслеживать его статус в личном кабинете. В случае положительного решения информация о жилье появляется в реестре, а владелец получает электронную выписку.
Почему регистрация важна?
Регистрация жилья в Государственном реестре вещных прав дает владельцу:
- официальное подтверждение права собственности на квартиру или дом;
- защиту имущества от незаконных действий и мошеннических схем;
- возможность беспрепятственно продавать, дарить или передавать жилье по наследству;
- доступ к государственным программам, компенсаций и цифровых услуг;
- уменьшение риска судебных споров относительно недвижимости.
Кому стоит проверить данные в реестре?
Проверка прежде всего нужна владельцам, которые оформили право на жилье много лет назад. Речь идет о квартирах и домах, приватизированы или куплены еще до внедрения электронного государственного реестра.
Также актуальность данных стоит проверить тем, кто готовится к продаже, дарения или передаче недвижимости по наследству. Это важно и для владельцев, которые хотят убедиться в отсутствии арестов, запретов или других ограничений.