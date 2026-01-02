Для чего вносить жилье в реестр?

Государственный реестр прав на недвижимое имущество является единственной официальной базой, которая подтверждает право собственности на жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Важно! Именно запись в реестре считается юридическим доказательством того, что квартира или дом принадлежат конкретному лицу. Если жилье не внесено в реестр, владелец фактически не имеет полноценной правовой защиты.

В такой ситуации возрастают риски мошенничества, двойной регистрации или незаконного переоформления имущества. Кроме того, отсутствие данных в реестре может стать основанием для судебных споров.

Обратите внимание! Без регистрации невозможно свободно распоряжаться жильем. Продажа, дарение, наследование, оформление ипотеки или участие в государственных программах требуют подтвержденного права собственности.

Как проверить, или жилье уже внесено в реестр?

Перед подачей заявления на регистрацию стоит убедиться, есть ли информация о жилье в реестре. Это можно сделать онлайн, сообщает Дия.

Пользователь может заказать выписку или справку из Государственного реестра вещных прав. В документе указываются данные об объекте недвижимости, владельца и имеющиеся обременения. Такая проверка особенно важна перед заключением любых сделок с жильем.

Для этого необходимо авторизоваться на портале, перейти в раздел справок и выбрать услугу получения информации из реестра. Поиск осуществляется по адресу объекта или персональным данным владельца.

Как внести жилье в реестр через Дию?

Если жилье не внесено в реестр, владелец может подать заявление онлайн. Это важно для квартир или домов, что были оформлены до 2013 года, или в случаях, когда регистрация ранее не проводилась.

Чтобы внести жилье в реестр, нужно:

Авторизоваться на портале Дия с помощью квалифицированной электронной подписи. Проверить корректность личных данных в профиле. Выбрать услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Заполнить онлайн-заявление и добавить сканкопии документов, подтверждающих права собственности. Подписать заявление электронной подписью и отправить его на рассмотрение.

После подачи заявления пользователь может отслеживать его статус в личном кабинете. В случае положительного решения информация о жилье появляется в реестре, а владелец получает электронную выписку.

Почему регистрация важна?

Регистрация жилья в Государственном реестре вещных прав дает владельцу:

официальное подтверждение права собственности на квартиру или дом;

защиту имущества от незаконных действий и мошеннических схем;

возможность беспрепятственно продавать, дарить или передавать жилье по наследству;

доступ к государственным программам, компенсаций и цифровых услуг;

уменьшение риска судебных споров относительно недвижимости.

Кому стоит проверить данные в реестре?