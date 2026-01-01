Кого могут принудительно выселить в 2026 году?

Принудительное выселение возможно исключительно на основании решения суда, пишет 24 Канал со ссылкой на Конституцию Украины.

Смотрите также Без этих документов квартиру не унаследовать в 2026 году: что будут требовать от наследников

Оно применяется к владельцам или пользователям жилья, которые систематически нарушают требования закона или не выполняют финансовые обязательства. Самостоятельно выселить человека без судебного решения никто не имеет права.

Какая сумма долга может стать основанием для потери жилья?

В 2026 году основанием для обращения взыскания на жилье может стать задолженность за коммунальные услуги в размере более 20 минимальных заработных плат. По состоянию на начало года это 172 тысячи гривен.

Суд может разрешить взыскание жилья при следующих условиях:

долг превышает установленный законом порог;

у должника отсутствует другое имущество для погашения задолженности;

лицо не выполняет решение суда;

долг не погашается длительное время.

В то же время единственное жилье не могут забрать автоматически только из-за наличия долга без прохождения полной судебной процедуры.

Могут ли забрать квартиру по ипотечному кредиту?

Ипотечное жилье остается наиболее уязвимым. Если заемщик не выполняет условия кредитного договора, банк имеет право обратиться в суд. После принятия решения суда жилье могут реализовать для погашения долга.

В таком случае:

квартира или дом продаются в рамках исполнительного производства;

все жильцы подлежат выселению;

регистрация места жительства не является основанием для сохранения права пользования.

Могут ли принудительно выселить арендаторов?

Если договор аренды оформлен, арендаторов не могут выселить без решения суда, отмечается в Гражданском кодексе. Даже в случае задолженности или конфликта с владельцем жилья процедура происходит исключительно по закону.

Основаниями для расторжения договора могут быть:

систематическая неуплата арендной платы;

повреждение имущества;

использование жилья не по назначению;

нарушение условий договора.

Фактическое выселение возможно только после завершения судебного разбирательства и открытия исполнительного производства.

Как уменьшить риск потери жилья?

Чтобы избежать принудительного выселения в 2026 году, стоит не допускать накопления значительных долгов и своевременно реагировать на судебные уведомления. В случае финансовых трудностей закон позволяет воспользоваться механизмами реструктуризации, что может помочь сохранить жилье.

Также важно проверять правильность оформления документов на недвижимость. Все споры, связанные с правом собственности или долгами, следует решать исключительно в судебном порядке.

Что может изменить законопроект в 2026 году?