Коли ветерана не визнають таким, що потребує житла?

Щоб отримати квартиру або грошову компенсацію, ветерана мають поставити на квартирний облік, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Один з ключових критеріїв – це площа, яка припадає на одну людину. У 2026 році цей показник визначають на рівні громади, але зазвичай він становить приблизно від 6 до 9 квадратних метрів, зазначається у Житловому кодексі. Якщо площа більша, людину не визнають такою, що потребує нового житла.

До слова, право на безплатне житло або компенсацію надають лише один раз. Якщо людина вже отримувала квартиру або виплату від держави, повторно скористатися цією можливістю не можна.

Через які причини можуть відмовити або виключити з черги?

Житлова комісія перевіряє документи, інформацію про нерухомість і склад сім'ї заявника. Якщо виявлять невідповідність вимогам або неправдиві дані, людині можуть відмовити або зняти з квартирного обліку.

Найпоширеніші підстави:

у власності є житло, площа якого відповідає або перевищує встановлену норму;

виявлено іншу нерухомість, яку не зазначили під час подання документів;

подано неправильні відомості про житлові умови або склад сім'ї;

ветеран уже отримував житло або грошову компенсацію від держави;

людина навмисно погіршила житлові умови, щоб отримати право на допомогу.

У таких випадках ветерану можуть відмовити у постановці на квартирний облік або виключити зі списку тих, хто очікує на житло.

Як перевіряють право на отримання житла?

Рішення ухвалює житлова комісія після аналізу всіх поданих документів. Вона перевіряє наявність нерухомості, її площу, попереднє отримання державної допомоги та інші обставини, які можуть вплинути на право на житло.

Якщо після постановки на облік з'ясується, що ветеран придбав житло або отримав його у спадщину, його можуть виключити з черги. Право також можуть переглянути, якщо житлові умови змінилися і більше не відповідають критеріям отримання державної допомоги.

Хто може стати на квартирний облік?