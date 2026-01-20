Компенсация не назначается, если арендодателем выступает близкий родственник заявителя, поскольку такие случаи считаются риском злоупотреблений, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Кто может получить компенсацию и какие условия?

Право на выплату имеют Защитники и Защитницы, которые соответствуют определенным критериям, а именно те, кто:

потерял или имеет поврежденное жилье в результате боевых действий;

владеет жильем на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий;

проходит лечение или реабилитацию на расстоянии более 15 километров от задекларированного места жительства;

имеет статус внутренне перемещенного лица и не владеет собственным жильем;

уволен с военной службы, но еще не получил удостоверение участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Отдельно учитывается ситуация ветеранов, которые вынуждены арендовать жилье вблизи медицинских учреждений или мест реабилитации. Если лечение длится длительное время, право на компенсацию сохраняется при условии подтверждения медицинскими документами.

Какова сумма компенсации?

Размер выплаты зависит от места расположения арендованного жилья:

в Киеве, Днепре, Львове и Одессе – 6 056 гривен в месяц;

– 6 056 гривен в месяц; в областных центрах – 4 542 гривны;

– 4 542 гривны; в других населенных пунктах – 3 028 гривен.

Если фактическая стоимость аренды превышает указанную сумму, разницу ветеран платит за свой счет. Если же аренда дешевле, государство компенсирует только реальные расходы в соответствии с договором, отмечают на странице Харьковского областного ТЦК.

Как подать заявку и какие документы нужны?

Подать заявление можно в структурном подразделении по вопросам ветеранской политики по месту аренды жилья или в любом Центре предоставления административных услуг.

В некоторых регионах доступна электронная подача документов через официальные государственные сервисы, например, Дию, однако личное обращение остается основным способом оформления.

Для рассмотрения обращения необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информационную справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

военно-учетный документ;

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

договор аренды жилья;

акт обследования поврежденного жилья при наличии.

После подачи полного пакета документов соответствующий орган проверяет правдивость данных и принимает решение о назначении компенсации. В случае положительного решения средства перечисляются на банковский счет заявителя в установленные сроки.

