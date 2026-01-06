Кто имеет право на налоговую скидку за аренду жилья?

С 1 января плательщикам налога на доходы физических лиц предоставляется налоговая скидка, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНСУ.

В частности, право на такую скидку имеют:

внутренне перемещенные лица;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Важно! Норма распространяется на граждан, которые не имеют в собственности жилья по месту фактического проживания и вынуждены арендовать квартиру или дом. Налоговая скидка применяется только к доходам, с которых в течение года уплачивался налог на доходы физических лиц.

Какие расходы учитываются и при каких условиях?

В налоговую скидку включается сумма фактически уплаченных средств за аренду жилья в течение отчетного года. Скидка применяется в пределах дохода, с которого был удержан НДФЛ, и не может превышать сумму фактически уплаченного налога.

Обратите внимание! Обязательным условием является наличие официально заключенного договора аренды, в котором определены стороны, объект аренды и размер платы. Также необходимы документы, подтверждающие оплату – квитанции, банковские платежные поручения или другие расчетные документы.

Как воспользоваться правом в 2026 году?

Для получения налоговой скидки налогоплательщик должен подать годовую налоговую декларацию по результатам соответствующего года. В декларации указывается сумма доходов, с которых уплачен НДФЛ, а также расходы на аренду жилья, подлежащих включению в скидки.

К декларации прилагаются копии договора аренды и платежных документов. После проверки данных контролирующий орган осуществляет перерасчет, в результате которого часть ранее уплаченного налога возвращается плательщику на банковский счет.

К слову, участники боевых действий, ветераны войны и ВПО могут получить жилье или денежную компенсацию за приобретение жилья, отмечают в Министерстве по делам ветеранов. Чтобы воспользоваться программой, нужно стать на квартирный учет и предоставить пакет документов.

Почему могут отменить льготы и соцвыплаты?