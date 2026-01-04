Как выросла популярность этой программы после изменений?

Как известно, ПФУ уже начал обрабатывать первые поданные заявки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Читайте также Самый дорогой дом, который продают в Украине – сколько стоит и где расположен

Пенсионный фонд Украины уже назначил государственную помощь по 118 из этих заявлений и уже перечислил на счета банков средства для того, чтобы покрыть 70% первого взноса, 70% ежемесячных платежей по льготным кредитам для внутренне перемещенных лиц,

– отмечает министерство.

Сейчас масштабы этой программы следующие:

на реализацию программы выделено 4,4 миллиарда гривен в 2026 году;

всего получено заявлений – 1224 с сентября 2025 года.

Что именно выплачивает государство:

70% первого взноса за ипотеку;

а также 70% от ежемесячных платежей в течение всего срока кредитования;

к тому же участники программы могут получить 40 000 гривен разовой помощи, эти средства должны быть использованы на покрытие расходов, связанных с оформлением сделки, сообщает Правительственный портал.

Что нужно, чтобы стать участником этой программы?

Сейчас требования, чтобы принять участие в этой программе следующие:

человек должен быть трудоустроен;

недвижимость должна стоить менее 2 миллионов и соответствовать определенным срокам построения.

Обратите внимание! Участник этой программы не может иметь в собственности недвижимость на подконтрольной территории (жилье в зоне боевых действий или в оккупации не учитывается).

Что еще важно знать участникам этой программы?