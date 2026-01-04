Як зросла популярність цієї програми після змін?

Як відомо, ПФУ уже почав опрацьовувати перші подані заявки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Читайте також Найдорожчий будинок, який продають в Україні – скільки коштує та де розташований

Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 118 із цих заяв та вже перерахував на рахунки банків кошти для того, аби покрити 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для внутрішньо переміщених осіб,

– наголошує міністерство.

Наразі масштаби цієї програми такі:

на реалізацію програми виділено 4,4 мільярда гривень у 2026 році;

загалом отримано заяв – 1224 з вересня 2025 року.

Що саме виплачує держава:

70% першого внеску за іпотеку;

а також 70% від щомісячних платежів протягом усього терміну кредитування;

до того ж учасники програми можуть отримати 40 000 гривень разової допомоги, ці кошти мають бути використані на покриття витрат, пов'язаних з оформленням угоди, повідомляє Урядовий портал.

Що потрібно, аби стати учасником цієї програми?

Наразі вимоги, аби взяти участь у цій програмі такі:

людина має бути працевлаштована;

нерухомість має коштувати менш як 2 мільйони та відповідати визначеним термінам побудови.

Зверніть увагу! Учасник цієї програми не може мати у власності нерухомість на підконтрольній території (житло в зоні бойових дій чи в окупації не враховується).

Що ще важливо знати учасникам цієї програми?