Як зросла популярність цієї програми після змін?

Як відомо, ПФУ уже почав опрацьовувати перші подані заявки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 118 із цих заяв та вже перерахував на рахунки банків кошти для того, аби покрити 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для внутрішньо переміщених осіб,
– наголошує міністерство.

Наразі масштаби цієї програми такі:

  • на реалізацію програми виділено 4,4 мільярда гривень у 2026 році;
  • загалом отримано заяв – 1224 з вересня 2025 року.

Що саме виплачує держава:

  • 70% першого внеску за іпотеку;
  • а також 70% від щомісячних платежів протягом усього терміну кредитування;
  • до того ж учасники програми можуть отримати 40 000 гривень разової допомоги, ці кошти мають бути використані на покриття витрат, пов'язаних з оформленням угоди, повідомляє Урядовий портал.

Що потрібно, аби стати учасником цієї програми?

Наразі вимоги, аби взяти участь у цій програмі такі:

  • людина має бути працевлаштована;
  • нерухомість має коштувати менш як 2 мільйони та відповідати визначеним термінам побудови.

Зверніть увагу! Учасник цієї програми не може мати у власності нерухомість на підконтрольній території (житло в зоні бойових дій чи в окупації не враховується).

Що ще важливо знати учасникам цієї програми?

  • Першочергово потрібно подати заявку на програму "єОселя" у застосунку Дія. Далі необхідно чекати схвалення.

  • Уповноважені органи мають розглянути вашу заявку та визначити чи підпадаєте ви під критерії. Якщо будуть виявлені певні розбіжності, вашу заявку відхилять.

  • Після того, як ви отримаєте схвалення, необхідно буде обрати банк, що виступить партнером. І тільки після всіх цих дій, подати документи на державну компенсацію та оформити кредитну угоду.