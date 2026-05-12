Як поділити квартиру при розлученні?

В Україні існує два основні способи поділу житла – добровільний та через суд, пояснює адвокат Роман Сімутін.

Дивіться також Шлюб з іноземцем має наслідки в Україні: що буде з квартирою при розлученні

Подружжя укладає письмовий договір про поділ майна, де зазначає, яке майно переходить кожному з них,

– зазначає Сімутін.

Для нерухомості такий документ потрібно нотаріально посвідчити. Коли компромісу досягти не вдається, остаточне рішення ухвалює суд. Суд визначає, кому належатиме квартира та чи можна розділити житло фактично.

Майно, придбане під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю, зазначається у 60 статті Сімейного кодексу. При цьому не має значення, хто саме заробляв більше або на кого оформлена квартира. Навіть якщо один із подружжя певний час не працював через догляд за дитиною, він усе одно має право на свою частку.

Втім, не кожне житло підлягає поділу. Квартира залишиться особистою власністю одного з подружжя, якщо її:

придбали до шлюбу;

отримали у спадок;

отримали в подарунок;

купили за особисті кошти, що можна підтвердити документами.

Після розлучення колишні чоловік і дружина залишаються співвласниками житла доти, поки офіційно не врегулюють питання поділу. До цього моменту кожен із них має однакове право користуватися квартирою.

Чи завжди житло ділять порівну?

У більшості випадків квартиру після розлучення ділять навпіл, адже принцип рівності часток закріплений у Сімейному кодексі. Саме тому суди зазвичай виходять із того, що кожен із колишнього подружжя має право на половину спільного майна.

У деяких ситуаціях суд може відступити від цього правила. Наприклад, якщо один із подружжя не брав участі у фінансовому забезпеченні сім'ї без поважних причин або приховував спільне майно.

Важливо! Сама наявність дітей не гарантує, що один із батьків отримає більшу частку квартири. Для цього суд має врахувати додаткові обставини, які впливають на умови проживання та утримання дитини.

Окремо суди розглядають ситуації, коли квартира придбана в іпотеку або кредит ще під час шлюбу. У таких випадках між колишнім подружжям можуть розподілити не лише право власності на житло, а й фінансові зобов'язання перед банком.

Що враховує суд при поділі квартири з дітьми?

Під час розгляду справ із дітьми суд насамперед оцінює їхні житлові умови та інтереси. Суд також враховує, з ким проживатиме дитина після розлучення та чи має кожен із батьків інше житло.

Також аналізують рівень доходів батьків, участь кожного з них у вихованні дитини та наявність заборгованості з аліментів. Окремо можуть врахувати стан здоров'я дитини або потребу у постійному догляді. Ці обставини можуть вплинути на рішення щодо користування квартирою після розлучення.

Водночас дитина не стає співвласником квартири лише через розлучення батьків. Поділ нерухомості відбувається між колишнім подружжям, навіть якщо дитина продовжує проживати у цій квартирі.

Чому подарована квартира не ділиться?

Подарована одним з подружжя квартира вважається особистою власністю і не ділиться при розлученні, якщо право власності зареєстроване на отримувача.

Скасування договору дарування можливе лише у випадках примусу, обману або недієздатності, а спільні вкладення можуть бути враховані лише за умови надання відповідних доказів у суді.