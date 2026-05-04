Чи має силу шлюб з іноземцем для поділу майна?

Багато хто впевнений, що шлюб, укладений за кордоном без додаткового оформлення в Україні, не впливає на право власності.

Насправді такі союзи визнають, а майно, придбане під час шлюбу, зокрема нерухомість, належить обом партнерам на праві спільної сумісної власності.

Право на частку виникає незалежно від того, на кого оформлена квартира чи будинок. Навіть якщо житло оплатив один із партнерів, інший зберігає право претендувати на свою частину. Під час розлучення майно ділять порівну або визначають частки через суд, якщо сторони не дійшли згоди.

Як убезпечити квартиру від поділу?

Найбільше питань виникає тоді, коли нерухомість ще не оформлена у власність і придбана на етапі будівництва. У такому разі людина має майнові права, а не повноцінне право власності, що відкриває більше можливостей для захисту активу.

Часто оформлюють документи на третю особу, наприклад на родича, з подальшим оформленням дарування. Такий підхід дозволяє формально вивести житло зі спільної власності. Водночас без підтверджень, що кошти накопичили до шлюбу, довести особистий характер інвестиції складно, і це може стати ключовим питанням у спорі.

Які ризики виникають, якщо приховувати майно?

Спроба приховати нерухомість від іноземного партнера не гарантує безпеки й часто створює додаткові проблеми. В Україні немає автоматичного повідомлення подружжя про купівлю житла, однак під час розлучення інформацію легко перевіряють через відкриті реєстри.

Якщо розлучення буде в Україні, чоловік або його адвокати можуть подати запити до Реєстру речових прав на нерухоме майно,

– пояснює юрист Владислав Дерій.

Після цього доведеться доводити в суді, що квартиру придбали за особисті кошти, а не за спільні. Якщо доказів бракуватиме, житло включать до спільної власності й поділять між сторонами.

Чи допоможе шлюбний договір захистити власність?

Шлюбний договір дає змогу заздалегідь визначити статус майна як особистого й уникнути суперечок у майбутньому.

Ви можете укласти шлюбний договір у будь-який момент під час шлюбу. Ви прописуєте в договорі, що майно, зареєстроване на одного з подружжя, є його особистою власністю,

– розповідає Дерій.

Однак для цього потрібна згода партнера та належне оформлення іноземного шлюбу. Крім того, сама ініціатива укласти договір може привернути увагу до активів, тому перед таким кроком варто зважити всі наслідки й підготуватися до можливих запитань.

Який строк поділу майна після розлучення?

Навіть якщо вдалося приховати наявність квартири при розлученні, це не означає, що другий партнер втрачає право на частку. Існує трирічний строк, що починається з моменту, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення свого права на майно.

У таких випадках навіть через кілька років після розлучення зберігається можливість звернутися до суду, якщо порушення відбулося пізніше, та отримати свою частку майна.