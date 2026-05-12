Как поделить квартиру при разводе?

В Украине существует два основных способа раздела жилья – добровольный и через суд, объясняет адвокат Роман Симутин.

Смотрите также Брак с иностранцем имеет последствия в Украине: что будет с квартирой при разводе

Супруги заключают письменный договор о разделе имущества, где отмечают, какое имущество переходит каждому из них,

– отмечает Симутин.

Для недвижимости такой документ нужно нотариально удостоверить. Когда компромисса достичь не удается, окончательное решение принимает суд. Суд определяет, кому будет принадлежать квартира и можно ли разделить жилье фактически.

Имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью, отмечается в 60 статье Семейного кодекса. При этом не имеет значения, кто именно зарабатывал больше или на кого оформлена квартира. Даже если один из супругов некоторое время не работал из-за ухода за ребенком, он все равно имеет право на свою долю.

Впрочем, не каждое жилье подлежит разделу. Квартира останется личной собственностью одного из супругов, если ее:

приобрели до брака;

получили в наследство;

получили в подарок;

купили за личные средства, что можно подтвердить документами.

После развода бывшие муж и жена остаются совладельцами жилья до тех пор, пока официально не урегулируют вопрос раздела. До этого момента каждый из них имеет одинаковое право пользоваться квартирой.

Всегда ли жилье делят поровну?

В большинстве случаев квартиру после развода делят пополам, ведь принцип равенства долей закреплен в Семейном кодексе. Именно поэтому суды обычно исходят из того, что каждый из бывших супругов имеет право на половину общего имущества.

В некоторых ситуациях суд может отступить от этого правила. Например, если один из супругов не участвовал в финансовом обеспечении семьи без уважительных причин или скрывал общее имущество.

Важно! Само наличие детей не гарантирует, что один из родителей получит большую долю квартиры. Для этого суд должен учесть дополнительные обстоятельства, которые влияют на условия проживания и содержания ребенка.

Отдельно суды рассматривают ситуации, когда квартира приобретена в ипотеку или кредит еще во время брака. В таких случаях между бывшими супругами могут распределить не только право собственности на жилье, но и финансовые обязательства перед банком.

Что учитывает суд при разделе квартиры с детьми?

При рассмотрении дел с детьми суд прежде всего оценивает их жилищные условия и интересы. Суд также учитывает, с кем будет проживать ребенок после развода и имеет ли каждый из родителей другое жилье.

Также анализируют уровень доходов родителей, участие каждого из них в воспитании ребенка и наличие задолженности по алиментам. Отдельно могут учесть состояние здоровья ребенка или потребность в постоянном уходе. Эти обстоятельства могут повлиять на решение о пользовании квартирой после развода.

В то же время ребенок не становится совладельцем квартиры только из-за развода родителей. Раздел недвижимости происходит между бывшими супругами, даже если ребенок продолжает проживать в этой квартире.

Почему подаренная квартира не делится?

Подаренная одним из супругов квартира считается личной собственностью и не делится при разводе, если право собственности зарегистрировано на получателя.

Отмена договора дарения возможна только в случаях принуждения, обмана или недееспособности, а совместные вложения могут быть учтены только при условии предоставления соответствующих доказательств в суде.