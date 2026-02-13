Причиною такої проблеми стають застарілі або дубльовані записи у державному реєстрі, через які система помилково визначає наявність житла, розповів народний депутат Павло Фролов.

Чому переселенцям відмовляють у бронюванні коштів?

Одна з умов пріорітету в програмі "єВідновлення" для ВПО – відсутність іншого житла, окрім того, що було пошкоджене або знищене внаслідок війни. Перевірка цієї інформації відбувається автоматично через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Проблема виникає через архівні записи старого реєстру прав власності, який діяв до 2013 року. Після запуску нового реєстру дані частково перенесли, однак у низці випадків вони дублювалися.

У результаті система може "бачити" у заявника другий об'єкт нерухомості, навіть якщо його давно продали. Саме така технічна невідповідність стає підставою для автоматичної відмови у бронюванні коштів.

Хто найчастіше стикається з проблемою?

На це варто звернути увагу переселенцям, які:

набули право власності на житло у 2002 – 2012 роках;

продали або передали його у 2013 – 2018 роках.

У таких випадках архівний запис може залишатися активним у системі. Людина фактично не має іншого житла, однак реєстр цього не підтверджує.

Як перевірити інформацію про своє майно?

Павло Фролов радить перед поданням заяви або у разі відмови перевірити дані в реєстрі. Зробити це можна:

замовивши інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав через портал Дія;

звернувшись до ЦНАПу або до нотаріуса для отримання витягу.

У довідці відображаються як актуальні, так і архівні записи.

Що робити, якщо виявили "фантомне" житло?

Якщо у витягу зазначений об'єкт, який уже проданий або переданий іншій особі, потрібно звернутися до нотаріуса чи державного реєстратора для виправлення запису. Після внесення змін інформація в реєстрі оновлюється, і заяву на бронювання коштів можуть переглянути повторно.

До слова, у Чорноморській міській територіальній громаді зазначають, що законодавство не встановлює обмеження на кількість об'єктів, за які можна отримати компенсацію, якщо вони були знищені або пошкоджені внаслідок війни. Але заявки на кожне житло треба подавати окремо.

Що робити, якщо документ на житло втрачений?