Причиной такой проблемы становятся устаревшие или дублированные записи в государственном реестре, из-за которых система ошибочно определяет наличие жилья, рассказал народный депутат Павел Фролов.

Почему переселенцам отказывают в бронировании средств?

Одно из условий приоритета в программе "еВідновлення" для ВПЛ – отсутствие другого жилья, кроме того, что было повреждено или уничтожено в результате войны. Проверка этой информации происходит автоматически через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Проблема возникает из-за архивных записей старого реестра прав собственности, который действовал до 2013 года. После запуска нового реестра данные частично перенесли, однако в ряде случаев они дублировались.

В результате система может "видеть" у заявителя второй объект недвижимости, даже если его давно продали. Именно такое техническое несоответствие становится основанием для автоматического отказа в бронировании средств.

Кто чаще всего сталкивается с проблемой?

На это стоит обратить внимание переселенцам, которые:

приобрели право собственности на жилье в 2002 – 2012 годах;

продали или передали его в 2013 – 2018 годах.

В таких случаях архивная запись может оставаться активной в системе. Человек фактически не имеет другого жилья, однако реестр этого не подтверждает.

Как проверить информацию о своем имуществе?

Павел Фролов советует перед подачей заявления или в случае отказа проверить данные в реестре. Сделать это можно:

заказав информационную справку из Государственного реестра вещных прав через портал Дія;

обратившись в ЦПАУ или к нотариусу для получения выписки.

В справке отображаются как актуальные, так и архивные записи.

Что делать, если обнаружили "фантомное" жилье?

Если в выписке указан объект, который уже продан или передан другому лицу, нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору для исправления записи. После внесения изменений информация в реестре обновляется, и заявление на бронирование средств могут пересмотреть повторно.

К слову, у Черноморской городской территориальной общине отмечают, что законодательство не устанавливает ограничения на количество объектов, за которые можно получить компенсацию, если они были уничтожены или повреждены в результате войны. Но заявки на каждое жилье надо подавать отдельно.

Что делать, если документ на жилье потерян?