Почему в Германии сложно найти квартиру?

О том, какова ситуация на немецком рынке аренды, говорится в материале DW.

В последние годы в стране спрос на аренду жилья превышает предложение. Новые объявления не успевают появиться, а квартиры буквально разлетаются в моменте.

Чтобы уравновесить ситуацию, течение 2021 – 2025 годов страна должна была ввести в эксплуатацию по 372,6 тысяч новых квартир. По плану на следующие 5 лет – строить по 302 тысячи квартир. Однако новых жилищ появляется в разы меньше меньше. Например:

в 2022 и 2023 годах застройщики сдали примерно по 294,4 тысячи новых квартир;

в 2024 году – 251,9 тысячи.

Заметьте! Темпы строительства снизились почти на 15%. Это самый низкий результат за более чем десятилетие.

В частности эксперты отмечают, что объемы ввода жилья в эксплуатацию будут сокращаться и в дальнейшем. По оценкам IW количество новых квартир будет на уровне 235 тысяч в год. А в Институте экономических исследований (ifo) специалисты прогнозируют плюс 205 тысяч кварт в год.

Что известно о немецком рынке аренды?

Снимать жилье в Германии можно из двух условных сегментов. Один – это так называемый старый фонд, где государство регулирует цены на аренду. Другой – свободный от регулирования, где сдают исключительно новостройки и квартиры после капитального ремонта.

Однако найти жилье по "регулируемым" ценам в домах старой застройки – почти невозможно. Владельцы научились обходить закон, нашли определенные лазейки и сдают квартиры по гораздо более высоким ценам.

Обратите внимание! Значительная часть предложений приходится на краткосрочную аренду меблированных квартир по ставкам, значительно выше стандартных.

Однако, по информации Инвестиционного банка Берлина (IBB), такие квартиры стоят вдвое дороже квартиры без мебели. И рынок на этом наживается, ведь модель превратилась в успешный и выгодный бизнес.

Известно также, что на частных владельцев приходится около четверти краткосрочных контрактов, всеми остальными делами управляют агентства.

Как Германия планирует решить ситуацию?

Уже летом должны принять новый закон, по которому арендодателей обяжут раскрывать сумму, которую они добавляют к аренде за меблировку.

Так планируется установить предел доплаты не более 5% за полностью меблированную квартиру без учета коммунальных.

В то же время в Министерстве юстиции хотят установить предельный показатель для повышения аренды – 3,5%.

Где искать квартиру и сколько придется заплатить за аренду?

Из-за того, что рынок имеет большую конкуренцию и квартир мало, нужно знать ресурсы и сервисы, которые помогут найти жилье. Delo.ua собрали варианты немецких "поисковиков" квартир:

mmobilienscout24.de – самый популярный сайт для поиска жилья;

wg-gesucht.de – платформа для поиска комнат и совместного проживания;

immowelt.de;

ebay-kleinanzeigen.de;

агентства недвижимости и местные Facebook-группы.

В частности по данным на июнь 2025 года от портала Immowelt известно, что средние ставки на аренду квартир в крупнейших городах следующие:

студия до 30 квадратных метров обойдется в 600 – 950 евро в месяц;

в месяц; однокомнатная квартира 30 – 50 метров квадратных будет стоить 750 – 1 100 евро в месяц;

в месяц; двухкомнатная квартира с площадью 50 – 70 метров квадратных это 1 000 – 1 500 евро в месяц;

в месяц; трехкомнатная квартира 70 – 90 квадратных метров обойдется в 1 300 – 2 000 евро ежемесячно.

Что нужно знать о покупке жилья в Украине?

Спрос на квартиры вторичного рынка в столице упал на 40%. Количество обращений о покупке и соответствующих предложений продажи стало меньше из-за сложной энергетической ситуации.

В то же время чтобы заработать на собственное жилье в Киеве надо рассчитывать на 7,7 года годового заработка. Киев имеет наибольший показатель. При том, речь идет о средней однокомнатной квартире.