Что стало причиной падения спроса?

Ключевым фактором стали проблемы с электричеством и отоплением в части домов, пишет "Интерфакс-Украина".

Зимой наличие тепла, резервного питания и стабильной инфраструктуры стало определяющим условием для принятия решения о покупке.

В январе многие киевляне выехали за пределы города и отложили вопрос купли-продажи недвижимости на неопределенный срок. Соответственно упало, как количество обращений на покупку, так и количество предложений. Но в первые две недели февраля мы наблюдаем оживление рынка недвижимости,

– пояснил совладелец агентства недвижимости Алексей Говорун.

Где спад ощутим больше всего?

Больше всего активность просела в районах со слабой инженерной инфраструктурой. Даже дорогие объекты теряют конкурентность, если дом не обеспечен стабильным теплом.

Локально спрос, особенно на аренду в проблемных районах, снизился примерно на 10 – 35%. В сегменте покупки жилья падение спроса не имеет масштабного характера, скорее наблюдается пауза и более активные торги,

– рассказывает он.

Что происходит с ценами?

Резкого системного снижения стоимости рынок не демонстрирует. Квартиры в домах с перебоями теплоснабжения продаются сложно даже с дисконтом, поэтому часть владельцев выбирает ожидание.

Резкого падения цен на квартиры в пострадавших домах в краткосрочной перспективе не будет. Причина проста: квартира без тепла не будет нужна даже со значительным дисконтом – это не жилье, а проблема. Большинство владельцев выбирают стратегию ожидания, пока не станет понятно, какие дома восстановят, а какие останутся проблемными, – объяснил Говорун.

Где в Киеве дешевле всего купить жилье?