Где самые дешевые однокомнатные квартиры?
Самые низкие средние цены сосредоточены в южных и восточных регионах. Самое дешевое однокомнатное жилье – в Запорожье, сообщает ЛУН.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в этом городе составляет 15 тысяч долларов, что на 12% меньше, чем в прошлом году.
В Николаеве однокомнатная квартира стоит в среднем 20,3 тысячи долларов. За год цена снизилась на 1%.
В Сумах средний показатель составляет 22,5 тысячи долларов. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 8%.
В Харькове однокомнатное жилье стоит 23 тысячи долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Несмотря на годовой рост, город остается в группе с самой низкой средней стоимостью среди крупных областных центров.
Где самые дешевые двухкомнатные квартиры?
Похожая картина наблюдается и на рынке двухкомнатного жилья. Самые низкие средние цены также фиксируются в:
- Запорожье – 22 тысячи гривен;
- Херсоне – 23 тысячи гривен;
- Николаеве – 31,3 тысячи гривен;
- Сумах – 35 тысяч гривен.
В этих городах стоимость двухкомнатных квартир существенно ниже, чем в столице и западных областях. Это объясняется общим уровнем цен на вторичном рынке и более низким спросом по сравнению с западными регионами.
В других областных центрах двухкомнатные квартиры стоят дороже, а годовая динамика преимущественно демонстрирует рост.
Почему такая разница в стоимости?
Стоимость жилья на вторичном рынке формируется под влиянием ситуации с безопасностью в регионе и спроса. Самые высокие цены традиционно зафиксированы в столице и на западе страны. В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 70 тысяч долларов.
Во Львове показатель достигает 71 тысячи долларов. В Ужгороде средняя цена составляет 65 тысяч долларов, в Черновцах – 57 тысяч долларов. В Ровно и Луцке средние показатели составляют 56,3 тысячи и 56 тысяч долларов соответственно. Разница между Запорожьем и Львовом превышает 56 000 долларов.
К слову, по данным OLX Недвижимость, стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры составляет 20 тысяч гривен. А разница между средней стоимостью Запорожья и Львова превышает 56 000 долларов.
Где квартиры подорожали больше всего?
Цены на квартиры в Украине растут неравномерно, и в отдельных городах подорожание стало особенно резким. Аналитики исследовали, где за год однокомнатное жилье подорожало больше всего.
В Ровно цены на однокомнатные квартиры выросли на 11 600 долларов, а в Киеве - на 10 200 долларов за год.