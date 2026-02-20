Где самые дешевые однокомнатные квартиры?

Самые низкие средние цены сосредоточены в южных и восточных регионах. Самое дешевое однокомнатное жилье – в Запорожье, сообщает ЛУН.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в этом городе составляет 15 тысяч долларов, что на 12% меньше, чем в прошлом году.

В Николаеве однокомнатная квартира стоит в среднем 20,3 тысячи долларов. За год цена снизилась на 1%.

В Сумах средний показатель составляет 22,5 тысячи долларов. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 8%.

В Харькове однокомнатное жилье стоит 23 тысячи долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Несмотря на годовой рост, город остается в группе с самой низкой средней стоимостью среди крупных областных центров.

Где самые дешевые двухкомнатные квартиры?

Похожая картина наблюдается и на рынке двухкомнатного жилья. Самые низкие средние цены также фиксируются в:

Запорожье – 22 тысячи гривен;

Херсоне – 23 тысячи гривен;

Николаеве – 31,3 тысячи гривен;

Сумах – 35 тысяч гривен.

В этих городах стоимость двухкомнатных квартир существенно ниже, чем в столице и западных областях. Это объясняется общим уровнем цен на вторичном рынке и более низким спросом по сравнению с западными регионами.

В других областных центрах двухкомнатные квартиры стоят дороже, а годовая динамика преимущественно демонстрирует рост.

Почему такая разница в стоимости?

Стоимость жилья на вторичном рынке формируется под влиянием ситуации с безопасностью в регионе и спроса. Самые высокие цены традиционно зафиксированы в столице и на западе страны. В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 70 тысяч долларов.

Во Львове показатель достигает 71 тысячи долларов. В Ужгороде средняя цена составляет 65 тысяч долларов, в Черновцах – 57 тысяч долларов. В Ровно и Луцке средние показатели составляют 56,3 тысячи и 56 тысяч долларов соответственно. Разница между Запорожьем и Львовом превышает 56 000 долларов.

К слову, по данным OLX Недвижимость, стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры составляет 20 тысяч гривен. А разница между средней стоимостью Запорожья и Львова превышает 56 000 долларов.

Где квартиры подорожали больше всего?