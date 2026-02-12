Где квартиры подорожали больше всего?

За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в нескольких региональных центрах Украины, сообщает ЛУН.

Самое быстрое подорожание зафиксировали в Ровно, где средняя стоимость такого жилья увеличилась сразу на 11 600 долларов.

В пятерку городов с наибольшим ростом также вошли:

Киев – на 10 200 долларов, +17% за год;

Одесса – на 9 500 долларов, +25% за год;

Ужгород – на 6 000 долларов, +10% за год;

Винница – на 5 700 долларов, +13% за год.

Заметную динамику показывают прежде всего города запада и центра Украины, где спрос на жилье растет быстрее. Больше всего на цены повлияли внутренняя миграция и ситуация с безопасностью, а также количество предложений.

По данным OLX Недвижимость, на вторичном рынке жилья на Ровно приходится около 700 предложений, тогда как в Киеве – более 6 тысяч объявлений. Это формирует неравномерный спрос и разную скорость подорожания жилья в городах.

Какие города остаются самыми дорогими и самыми дешевыми?

Если оценивать не темпы роста, а фактическую стоимость квартир, самым дорогим городом Украины остается Киев. В феврале 2026 года средняя цена однокомнатной квартиры здесь составляет около 70 тысяч долларов.

В других городах цены следующие:

Львов – 69 500 долларов;

Ужгород – 66 000 долларов;

Черновцы – 57 900 долларов;

Ровно – 56 200 долларов.

В то же время в городах востока и юга страны жилье остается значительно доступнее. Самые низкие цены фиксируют в Запорожье, Николаеве, Харькове и Сумах.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Украине / Инфографика ЛУН

