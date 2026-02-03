Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве?
Самые доступные предложения на вторичном рынке остаются в Деснянском районе. Квартиры там стоят в среднем 44 тысячи долларов, сообщает ЛУН.
В других районах Киева стоимость однокомнатных квартир на вторичке составляет:
- Святошинский – 53 000 долларов;
- Оболонский – 59 000 долларов;
- Дарницкий – 65 000 долларов;
- Соломенский – 65 500 долларов;
- Днепровский – 69 000 долларов;
- Подольский – 75 000 долларов;
- Голосеевский – 77 500 долларов;
- Шевченковский – 90 000 долларов.
Самые дорогие однокомнатные квартиры расположены в центральной части Киева – в Печерском районе со средней стоимостью 145 тысяч гривен.
Сколько стоят большие квартиры в Киеве?
Среди двухкомнатных квартир самые доступные варианты также в Деснянском районе – в среднем 60 тысяч долларов. В Святошинском районе – около 75 тысяч долларов, в Оболонском – 84,5 тысяч долларов.
К слову, по данным OLX Недвижимость, самая дешевая двухкомнатная квартира в Киеве расположена в Деснянском районе и стоит около 24 тысяч долларов, что почти втрое дешевле средней цены.
Самые дорогие предложения зафиксировали в Голосеевском районе средний показатель достигает 121 тысячи долларов, в Шевченковском – 140 тысяч долларов, а в Печерском – около 210 тысяч долларов.
Трехкомнатные квартиры самые дешевые в Деснянском районе – около 75 тысяч долларов. Самые дорогие предложения в Шевченковском и Печерском районах – 216 тысяч и 335 тысяч долларов соответственно.
Какая стоимость квадратного метра на первичном рынке?
На первичном рынке самые низкие цены за квадратный метр в Деснянском районе – около 830 долларов за квадратный метр. В Дарницком районе квадратный метр стоит примерно 1 090 долларов, в Днепровском – 1 120 долларов.
В Святошинском районе застройщики в среднем просят около 1 250 долларов за квадратный метр, в Соломенском – 1 300 долларов, в Оболонском – 1 330 долларов, а в Голосеевском – около 1 350 долларов за квадратный метр.
Более высокие цены зафиксированы в центральных районах города. В Подольском – примерно 1 640 долларов за квадратный метр, в Шевченковском – 1 610 долларов за квадратный метр, а самый дорогой квадратный метр в новостройках Печерского района – около 2 670 долларов.
Луцк или Ровно: в каком городе дешевле приобрести жилье?
Западные областные центры остаются среди городов, где активно покупают и арендуют жилье даже в условиях ограниченного предложения. Луцк и Ровно демонстрируют разный уровень цен и разную динамику на рынке жилья.
Средняя стоимость однокомнатных квартир в Луцке составляет 57 тысяч долларов, а в Ровно – 53 тысячи долларов.