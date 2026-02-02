В каких городах больше всего изменилась стоимость квартиры?

Наибольший скачок цен за четыре года зафиксировали в относительно безопасных городах запада и центра страны, куда массово переезжают украинцы, сообщает OLX Недвижимость.

Спрос на жилье там рос быстрее, чем предложение, что привело к подорожанию. Больше всего изменилась стоимость однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске, где медиана цена – 2,4 миллиона гривен, что на 241% больше.

Следующим по подорожанию является Ужгород. Цены увеличились на 230% и сейчас однокомнатная квартира стоит 2,7 миллиона гривен.

Другие города, в которых зафиксировано значительное изменение стоимости, это:

Ровно – +144% в гривнах (+114% в долларах), 1,7 миллиона гривен;

Луцк – +124% в гривнах (+44% в долларах), 1,7 миллиона гривен;

Черновцы – +117% в гривнах (+41% в долларах), 1,9 миллиона гривен;

Винница – +116% в гривнах (+39% в долларах), 2,1 миллиона гривен;

Кропивницкий – +115% в гривнах (+39% в долларах), 1,2 миллиона гривен;

Тернополь – +113% в гривнах (+37% в долларах), 1,8 миллиона гривен.

В каких городах средний прирост стоимости?

В крупных городах с развитой инфраструктурой, но относительно высокими рисками, рынок рос сдержаннее. Здесь спрос поддерживался, однако покупатели действовали осторожнее.

В Одессе медианная стоимость выросла на 99%, в Киеве – на 96%. Близкие показатели продемонстрировали Черкассы (+95%) и Львов (+88%). В Житомире рост составляет 84%, в Хмельницком – 76%, а в Чернигове – 72%.

К слову, по данным ЛУН, самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине расположены в в Киеве и Львове, где средняя стоимость в январе составляет 70,9 тысячи и 70 тысяч долларов соответственно. Третьим по стоимости стал Ужгород со средней стоимость 68,7 тысячи долларов.

Умеренно выросли цены в Полтаве (+67%), Днепре (+59%) и Харькове (+55%). В Сумах прирост в гривнах составил 53%, но в долларах зафиксировано незначительное снижение.

Где цена на жилье почти не изменилась?

Самая слабая динамика наблюдалась в городах вблизи фронта или под постоянной угрозой обстрелов. Спрос там был минимальным, а часть владельцев наоборот пыталась продать жилье.

Наименьшие изменения в:

Николаеве – +44% в гривнах, 760 тысяч гривен;

Запорожье – +6% в гривнах, 630 тысяч гривен;

Херсон – +4% в гривнах, 590 тысяч гривен.

Где дешевле всего купить жилье в Украине?

Цены на квартиры на вторичном рынке в Украине сильно различаются между городами даже в пределах одного сегмента. Самые дешевые предложения сосредоточены там, где спрос слабее, а покупатели осторожнее из-за рисков и неопределенности.

Самые низкие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Запорожье, где средняя стоимость составляет около 15 500 долларов. Похожая ситуация наблюдается и на рынке двухкомнатного жилья. Самые дешевые двухкомнатные квартиры также в Запорожье. Средняя цена здесь составляет около 22 000 долларов.