Где самые дешевые однокомнатные квартиры?

Самые низкие средние цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в прифронтовых и южных регионах, сообщает ЛУН.

Смотрите также Сколько нужно зарабатывать, чтобы приобрести квартиру по программе "еОселя"

Абсолютным лидером по доступности является Запорожье, где средняя стоимость однокомнатного жилья на вторичном рынке составляет около 15 500 долларов, а цены снизились на 9%.

К городам с относительно дешевыми однокомнатными квартирами также относятся:

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 22 500 долларов;

Сумы – 22 800 долларов.

Для сравнения, в западных областях цены почти вдвое выше. У Львове однокомнатная квартира в среднем стоит почти 70 тысяч долларов, а в Ужгороде около 65 тысяч долларов.

Средняя стоимость однокомнатных квартир / Инфографика ЛУН

На первичном рынке жилья, цены также сохраняют схожую динамику. В восточных регионах стоимость квадратного метра вдвое меньше, чем в западных областях. Самым дешевым является Запорожье со стоимостью 560 долларов за квадратный метр.

Где самые дешевые двухкомнатные квартиры?

Похожая ситуация наблюдается и на рынке двухкомнатного жилья. Самые дешевые двухкомнатные квартиры также в Запорожье. Средняя цена здесь составляет около 22 000 долларов, и за год она снизилась.

Средняя стоимость двухкомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Далее следуют Херсон с показателем около 23 000 долларов и Николаев, где двухкомнатные квартиры продаются в среднем за 32 500 долларов. У Сумах средняя цена составляет около 33 000 долларов.

К слову, самые дорогие двухкомнатные квартиры в Киеве, со средней стоимостью 110 тысяч долларов. Это в пять раз дороже, чем в самых доступных регионах.

Почему такая разница в стоимости?

Главным фактором остается ситуация с безопасностью и близость к зоне боевых действий, сообщает Национальный банк Украины. В регионах, регулярно подвергаются обстрелам или находятся вблизи фронта, спрос на покупку жилья значительно ниже, что давит на другие регионы.

Также западные области и крупные относительно безопасные города приняли значительное количество переселенцев, что поддержало спрос и подтолкнуло стоимость квартир вверх.

В городах с более стабильной занятостью, развитой инфраструктурой и активным строительством жилье традиционно дороже, чем в регионах с остановленными предприятиями и сокращением бизнес-активности.

Какова стоимость жилья в западных регионах?