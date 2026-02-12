Де квартири подорожчали найбільше?

За рік найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку в кількох регіональних центрах України, повідомляє ЛУН.

Найшвидше подорожчання зафіксували у Рівному, де середня вартість такого житла збільшилася одразу на 11 600 доларів.

До п'ятірки міст із найбільшим зростанням також увійшли:

Київ – на 10 200 доларів, +17% за рік;

Одеса – на 9 500 доларів, +25% за рік;

Ужгород – на 6 000 доларів, +10% за рік;

Вінниця – на 5 700 доларів, +13% за рік.

Помітну динаміку показують передусім міста заходу та центру України, де попит на житло зростає швидше. Найбільше на ціни вплинули внутрішня міграція та безпекова ситуація, а також кількість пропозицій.

За даними OLX Нерухомість, на вторинному ринку житла на Рівне припадає близько 700 пропозицій, тоді як у Києві – понад 6 тисяч оголошень. Це формує нерівномірний попит і різну швидкість подорожчання житла в містах.

Які міста залишаються найдорожчими та найдешевшими?

Якщо оцінювати не темпи зростання, а фактичну вартість квартир, найдорожчим містом України залишається Київ. У лютому 2026 року середня ціна однокімнатної квартири тут становить близько 70 тисяч доларів.

В інших містах ціни такі:

Львів – 69 500 доларів;

Ужгород – 66 000 доларів;

Чернівці – 57 900 доларів;

Рівне – 56 200 доларів.

Водночас у містах сходу та півдня країни житло залишається значно доступнішим. Найнижчі ціни фіксують у Запоріжжі, Миколаєві, Харкові та Сумах.

Середня вартість однокімнатних квартир в Україні / Інфографіка ЛУН

Скільки коштує квартира у Києві залежно від району?