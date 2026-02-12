Де квартири подорожчали найбільше?
За рік найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку в кількох регіональних центрах України, повідомляє ЛУН.
Дивіться також Львів чи Ужгород: де дешевше купити житло, а де – орендувати
Найшвидше подорожчання зафіксували у Рівному, де середня вартість такого житла збільшилася одразу на 11 600 доларів.
До п'ятірки міст із найбільшим зростанням також увійшли:
- Київ – на 10 200 доларів, +17% за рік;
- Одеса – на 9 500 доларів, +25% за рік;
- Ужгород – на 6 000 доларів, +10% за рік;
- Вінниця – на 5 700 доларів, +13% за рік.
Помітну динаміку показують передусім міста заходу та центру України, де попит на житло зростає швидше. Найбільше на ціни вплинули внутрішня міграція та безпекова ситуація, а також кількість пропозицій.
За даними OLX Нерухомість, на вторинному ринку житла на Рівне припадає близько 700 пропозицій, тоді як у Києві – понад 6 тисяч оголошень. Це формує нерівномірний попит і різну швидкість подорожчання житла в містах.
Які міста залишаються найдорожчими та найдешевшими?
Якщо оцінювати не темпи зростання, а фактичну вартість квартир, найдорожчим містом України залишається Київ. У лютому 2026 року середня ціна однокімнатної квартири тут становить близько 70 тисяч доларів.
В інших містах ціни такі:
- Львів – 69 500 доларів;
- Ужгород – 66 000 доларів;
- Чернівці – 57 900 доларів;
- Рівне – 56 200 доларів.
Водночас у містах сходу та півдня країни житло залишається значно доступнішим. Найнижчі ціни фіксують у Запоріжжі, Миколаєві, Харкові та Сумах.
Середня вартість однокімнатних квартир в Україні / Інфографіка ЛУН
Скільки коштує квартира у Києві залежно від району?
Середні ціни на квартири у Києві на вторинному та первинному ринку залежать від розташування. Найдорожче житло традиційно зосереджене у центрі столиці, тоді як на околицях можна знайти значно доступніші варіанти.
Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку залишаються у Деснянському районі. Квартири там коштують у середньому 44 тисячі доларів.