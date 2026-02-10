В каком городе квартиры стоят дороже?

На вторичном рынке дороже квартиры во Львове, сообщает ЛУН.

Смотрите также Первый этаж в доме: выгодно ли покупать квартиру в 2026 году

Средняя стоимость однокомнатного жилья здесь составляет 70 тысяч долларов, что на 9% больше, чем год назад. В Ужгороде такая квартира в среднем стоит 65 тысяч долларов, стоимость также выросла на 8%.

Похожая ситуация и с большими квартирами:

Двухкомнатные квартиры во Львове – 100 тысяч долларов, в Ужгороде – 95 тысяч долларов.

во Львове – 100 тысяч долларов, в Ужгороде – 95 тысяч долларов. Трехкомнатные квартиры во Львове – 124 тысяч долларов, в Ужгороде – 118 тысяч долларов.

На первичном рынке ситуация подобная. Во Львове средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 1 390 долларов. Стоимость первичного жилья выросла на 3%, вероятно из-за увеличения спроса и предложений.

В Ужгороде квадратный метр на первичке стоит в среднем 1 100 долларов, и за год этот показатель не изменился.

Сколько стоит аренда в этих городах?

На рынке аренды ситуация другая. Ужгород здесь опережает Львов по средней стоимости. Аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде сейчас стоит в среднем 21 600 гривен в месяц. Во Львове средняя цена аренды составляет 19 300 гривен.

Ужгород остается самым дорогим городом Украины по стоимости аренды / Инфографика ЛУН

Высокие арендные ставки объясняются ограниченным предложением и компактным рынком, где даже небольшой рост спроса быстро влияет на цены.

К слову, по данным OLX Недвижимость, во Львове доступны более 2 тысяч объявлений об аренде жилья, тогда как в Ужгороде предложений почти в пять раз меньше. В то же время спрос на аренду остается активным в обоих городах.

Во Львове рынок аренды более масштабный, с широким выбором квартир в разных районах, что частично сдерживает рост стоимости по сравнению с Ужгородом.

Как изменились цены на аренду в Киеве?