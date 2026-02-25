Що стало причиною падіння попиту?

Ключовим фактором стали проблеми з електрикою та опаленням у частині будинків, пише "Інтерфакс-Україна".

Узимку наявність тепла, резервного живлення та стабільної інфраструктури стала визначальною умовою для ухвалення рішення про купівлю.

У січні багато киян виїхало за межі міста і відклало питання купівлі-продажу нерухомості на невизначений термін. Відповідно впала, як кількість звернень на купівлю, так і кількість пропозицій. Але у перші два тижні лютого ми спостерігаємо пожвавлення ринку нерухомості,

– пояснив співвласник агенції нерухомості Олексій Говорун.

Де спад відчутний найбільше?

Найбільше активність просіла у районах зі слабшою інженерною інфраструктурою. Навіть дорогі об'єкти втрачають конкурентність, якщо будинок не забезпечений стабільним теплом.

Локально попит, особливо на оренду у проблемних районах, знизився приблизно на 10 – 35%. У сегменті купівлі житла падіння попиту не має масштабного характеру, радше спостерігається пауза та більш активні торги,

– розповідає він.

Що відбувається з цінами?

Різкого системного зниження вартості ринок не демонструє. Квартири у будинках із перебоями теплопостачання продаються складно навіть із дисконтом, тому частина власників обирає очікування.

Різкого падіння цін на квартири у постраждалих будинках у короткостроковій перспективі не буде. Причина проста: квартира без тепла не буде потрібна навіть зі значним дисконтом – це не житло, а проблема. Більшість власників обирають стратегію очікування, поки не стане зрозуміло, які будинки відновлять, а які залишаться проблемними, – пояснив Говорун.

