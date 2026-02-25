Що стало причиною падіння попиту?
Ключовим фактором стали проблеми з електрикою та опаленням у частині будинків, пише "Інтерфакс-Україна".
Узимку наявність тепла, резервного живлення та стабільної інфраструктури стала визначальною умовою для ухвалення рішення про купівлю.
У січні багато киян виїхало за межі міста і відклало питання купівлі-продажу нерухомості на невизначений термін. Відповідно впала, як кількість звернень на купівлю, так і кількість пропозицій. Але у перші два тижні лютого ми спостерігаємо пожвавлення ринку нерухомості,
– пояснив співвласник агенції нерухомості Олексій Говорун.
Де спад відчутний найбільше?
Найбільше активність просіла у районах зі слабшою інженерною інфраструктурою. Навіть дорогі об'єкти втрачають конкурентність, якщо будинок не забезпечений стабільним теплом.
Локально попит, особливо на оренду у проблемних районах, знизився приблизно на 10 – 35%. У сегменті купівлі житла падіння попиту не має масштабного характеру, радше спостерігається пауза та більш активні торги,
– розповідає він.
Що відбувається з цінами?
Різкого системного зниження вартості ринок не демонструє. Квартири у будинках із перебоями теплопостачання продаються складно навіть із дисконтом, тому частина власників обирає очікування.
Різкого падіння цін на квартири у постраждалих будинках у короткостроковій перспективі не буде. Причина проста: квартира без тепла не буде потрібна навіть зі значним дисконтом – це не житло, а проблема. Більшість власників обирають стратегію очікування, поки не стане зрозуміло, які будинки відновлять, а які залишаться проблемними, – пояснив Говорун.
Де у Києві найдешевше купити житло?
У 2026 році ціни на житло в Києві все ще істотно відрізняються залежно від району столиці. За даними порталу ЛУН, найдоступніші квартири на вторинному ринку наразі пропонують переважно на околицях міста.
У Деснянському районі середня вартість однокімнатної квартири на вторинці становить близько 44 тисяч доларів, тоді як у центральних районах міста – значно дорожче.
Ціни на квадратний метр житла в новобудовах Києва впали на 2-18% на тлі комунальних проблем і завмирання ринку, що викликані російськими обстрілами.