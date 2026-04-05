Что известно о процедуре покупки жилья в Европе?

Разница в подходах ощущается буквально на каждом этапе – от оформления сделки до дальнейшего использования жилья. Подробнее об этом рассказывает АН SoftLoft.

В Европе покупка недвижимости – это не история "увидел и купил". Процесс может длиться неделями или даже месяцами из-за тщательных проверок покупателя. Речь идет прежде всего о финансовом контроле: будущий владелец должен подтвердить происхождение средств, часто – с полной историей доходов.

Кроме того, типичной является практика предварительного договора с задатком примерно 10% стоимости жилья. Если покупатель передумает, эти деньги, как правило, не возвращаются. Важную роль в таких сделках играют юристы, а сами средства часто хранятся на специальных счетах до завершения регистрации права собственности.

Девелопер РІЕЛ продовжує реалізацію ЖК Brother у Дарницькому районі Києва в межах концепції Riel Family Style. Проєкт поєднує функціональні планування, безпечний внутрішній простір та автономні інженерні рішення для щоденного комфорту. Локація з активним попитом на оренду робить його привабливим як для проживання, так і для інвестування.

Какой стандарт квартир в Европе?

Еще один момент, который удивляет украинцев – состояние новостроек. В большинстве стран ЕС жилье сдают не в формате после строителей, а фактически готовым к проживанию. Квартира уже имеет отделанные стены, пол, двери и полностью обустроенный санузел. Покупателю остается только обустроить пространство мебелью и кухней.

На фоне высокой стоимости ремонта в Европе это становится существенным преимуществом и позволяет избежать дополнительных расходов сразу после покупки.

Как работает местный рынок?

Ожидания быстрого заработка на европейской недвижимости часто не оправдываются. Рынок здесь работает по другой логике – не максимальная прибыль, а стабильность. В крупных городах средняя чистая доходность обычно составляет лишь около 2,5 – 3,5% годовых. Зато основная выгода заключается в долгосрочном росте стоимости жилья.

Именно поэтому недвижимость в ЕС часто рассматривают как финансовую подушку безопасности, а не инструмент быстрого заработка.

Что еще стоит учесть перед покупкой?

Кроме самой цены, есть дополнительные расходы – налоги, оплата юридических услуг и расходы на содержание жилья. В некоторых странах эти платежи могут существенно увеличить общую сумму инвестиции. Также важно учитывать, что правила покупки недвижимости отличаются в зависимости от страны, поэтому универсального сценария просто не существует.

Как пишут на Finance.ua, для покупки недвижимости за рубежом нужен базовый пакет документов: паспорт, идентификационный номер иностранца (NIE) и подтверждение происхождения средств. В некоторых случаях могут потребовать дополнительные документы – апостилированные справки, переводы или подтверждение доходов за несколько лет, особенно для ипотеки. В то же время покупатели часто сталкиваются с трудностями – валютными ограничениями, бюрократией и необходимостью доказывать легальность своих финансов.

Какие есть интересные традиции относительно недвижимости в Европе?

В Германии большинство квартир сдают без кухонь – арендатор получает фактически пустое помещение. Это связано с долгосрочной арендой: люди обустраивают кухню сами и могут продать ее следующему жильцу. Ее стоимость достигает 5 – 15 тысяч евро, и даже сейчас около 80% жилья сдают без кухни.

В Чехии даже старые дома остаются ухоженными, ведь жители регулярно инвестируют в ремонты. В то же время большое значение имеет энергоэффективность жилья, а формат квартир обозначают как 2+1 или 2+kk в зависимости от планировки кухни.