Как новый владелец может выписать человека из квартиры?

После покупки жилья новый владелец может самостоятельно снять с регистрации людей, которые остались прописанными в квартире, пишут Новости.LIVE.

Вы можете без проблем выписать бывшего владельца. Для этого Вам необходимо обратиться в ЦНАП с заявлением,

– объясняет юрист Владислав Дерий.

Чтобы выписать жителя, владельцу нужно подготовить:

паспорт;

заявление на снятие человека с регистрации места жительства;

договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий право собственности.

После подачи документов человека могут снять с регистрации без его присутствия.

Прописка бывшего владельца или других жильцов не означает, что покупатель потеряет право пользоваться квартирой. Проверять информацию о зарегистрированных лицах юристы советуют еще до подписания договора.

Даже если в квартире есть прописанные жители, чтобы уменьшить риски, стоит сразу прописывать в договоре четкие условия, пишет адвокатское бюро "Юрконсалт". В частности, указать срок, в который продавец должен снять всех жителей с регистрации.

К слову, покупатель может попросить скидку у продавца жилья, потому что такие сделки требуют больше усилий и времени.

Что будет, если в квартире прописан ребенок?

Покупателей квартир часто настораживает регистрация детей в жилье. Поэтому многие опасаются, что выписать жителей будет сложнее или понадобятся дополнительные процедуры.

По словам юриста, ребенок не может оставаться зарегистрированным в квартире без родителей или законных представителей. Поэтому если с регистрации снимают мать или отца, ребенка также выписывают вместе с ними.

В большинстве случаев для этого не требуется отдельное решение суда или дополнительные согласования. Регистрация ребенка в квартире сама по себе не дает ему права пользоваться жильем после смены собственника.

Когда без суда не обойтись?

Через орган регистрации удается решить не все ситуации. Если человек отказывается сниматься с регистрации или между сторонами возникает спор относительно пользования жильем, собственнику придется обращаться в суд.

После решения суда в законную силу человека могут снять с регистрации принудительно. Также регистрацию аннулируют автоматически после смерти человека, если информация уже внесена в государственный реестр актов гражданского состояния.

Почему покупатели избегают сделок с жильем, в котором прописаны жильцы?

Наличие зарегистрированных людей не блокирует продажу напрямую, но усложняет сам процесс. Стороны дольше согласовывают условия, а покупатели часто просят дополнительные гарантии или скидку.

Сделки могут затягиваться из-за необходимости договариваться о сроках выписки или подтверждения этого процесса. Особенно сложно, если человек находится за границей или не выходит на связь.