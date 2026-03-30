Где можно оформить право собственности?

Зарегистрировать право собственности можно онлайн через портал "Дія" или обратившись к нотариусу, пишет Новости.LIVE.

Несмотря на развитие цифровых сервисов, большинство украинцев до сих пор выбирают именно нотариальное оформление, поскольку это позволяет быстрее завершить сделку и избежать технических задержек.

В то же время юридическая сила документов одинакова независимо от того, или оформление осуществляет государственный, или частный нотариус. Поэтому выбор обычно зависит от стоимости услуг и удобства для клиента.

Какие документы нужно подготовить?

Для регистрации права собственности необходимо подготовить базовый пакет документов. Прежде всего это договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий приобретение права на жилье, а также выписка из государственного реестра прав.

Кроме того, нужно подать паспорт, идентификационный код и технический паспорт объекта. Отдельно прилагается подтверждение уплаты административного сбора, без которого регистрация не проводится.

Важно понимать, что технические документы не подтверждают право собственности, а лишь дополняют основной пакет и необходимы для проведения процедуры.

Сколько стоит оформление в 2026 году?

Стоимость оформления зависит от сроков проведения регистрации. Базовая процедура, которая длится до пяти рабочих дней, стоит 330 гривен, что составляет 0,1 прожиточного минимума.

Если владельцу нужно получить результат быстрее, сумма административного сбора возрастает:

за 2 дня – 3 330 гривен;

за 1 день – 6 660 гривен;

за 2 часа – 16 640 гривен.

Кроме этого, предусмотрены дополнительные расходы. Например, выписка из реестра прав стоит примерно 80 гривен, а внесение изменений или исправление ошибок обойдется в 130 гривен.

Отдельно оплачиваются услуги нотариуса, которые не входят в административный сбор, пишет компания Dozvil. В 2026 году цены не являются фиксированными и формируются индивидуально в зависимости от региона и сложности сделки.

В крупных городах стоимость обычно стартует от 5 000 гривен, тогда как в меньших населенных пунктах она может быть ниже. На итоговую сумму также влияют объем проверки документов и сопровождение сделки.

