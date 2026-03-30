Де можна оформити право власності?

Зареєструвати право власності можна онлайн через портал "Дія" або звернувшись до нотаріуса, пише Новини.LIVE.

Попри розвиток цифрових сервісів, більшість українців досі обирають саме нотаріальне оформлення, оскільки це дозволяє швидше завершити угоду та уникнути технічних затримок.

Водночас юридична сила документів є однаковою незалежно від того, чи оформлення здійснює державний, чи приватний нотаріус. Тому вибір зазвичай залежить від вартості послуг і зручності для клієнта.

Які документи потрібно підготувати?

Для реєстрації права власності необхідно підготувати базовий пакет документів. Насамперед це договір купівлі-продажу або інший документ, що підтверджує набуття права на житло, а також витяг із державного реєстру прав.

Крім того, потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код та технічний паспорт об'єкта. Окремо додається підтвердження сплати адміністративного збору, без якого реєстрація не проводиться.

Важливо розуміти, що технічні документи не підтверджують право власності, а лише доповнюють основний пакет і необхідні для проведення процедури.

Скільки коштує оформлення у 2026 році?

Вартість оформлення залежить від термінів проведення реєстрації. Базова процедура, яка триває до п'яти робочих днів, коштує 330 гривень, що становить 0,1 прожиткового мінімуму.

Якщо власнику потрібно отримати результат швидше, сума адміністративного збору зростає:

за 2 дні – 3 330 гривень;

за 1 день – 6 660 гривень;

за 2 години – 16 640 гривень.

Окрім цього, передбачені додаткові витрати. Наприклад, витяг із реєстру прав коштує приблизно 80 гривень, а внесення змін або виправлення помилок обійдеться у 130 гривень.

Окремо оплачуються послуги нотаріуса, які не входять до адміністративного збору, пише компанія Dozvil. У 2026 році ціни не є фіксованими і формуються індивідуально залежно від регіону та складності угоди.

У великих містах вартість зазвичай стартує від 5 000 гривень, тоді як у менших населених пунктах вона може бути нижчою. На підсумкову суму також впливають обсяг перевірки документів і супровід угоди.

