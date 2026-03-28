Які способи обміну житла використовують родичі?

Є кілька способів оформлення таких угод, пише юрист Сергій Богун на платформі "Юристи UA".

Один із найпоширеніших варіантів – дарування частки між подружжям, після чого відбувається обмін з іншим родичем. У результаті всі операції проходять між родичами першого ступеня. Також використовують прямий договір міни, коли сторони одразу обмінюються житлом. Інший варіант передбачає кілька договорів дарування, коли нерухомість поетапно переходить між членами родини.

Коли податки справді можна не платити?

Податкові пільги діють, якщо нерухомість передається між родичами першого ступеня. До них належать батьки, діти та подружжя.

У таких випадках не сплачується податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Залишається лише державне мито, яке становить близько 1% вартості житла. Саме тому угоди намагаються структурувати так, щоб уникнути участі інших родичів.

Коли доведеться платити 5% і більше?

Якщо в угоді бере участь родич не першого ступеня, пільги не застосовуються. Наприклад, зять або невістка не входять до цієї категорії.

У такому випадку потрібно сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб і 5 % військовий збір. Це правило діє як для дарування, так і для обміну, тому що такі операції вважаються отриманням доходу.

Як строк володіння впливає на податки?

Окремо враховується строк володіння майном. Якщо нерухомість перебуває у власності понад три роки й це перша операція за рік, податок на доходи не нараховується, зазначається у Податковому кодексі.

Якщо строк менший, застосовується стандартна ставка. Водночас для спадкового майна обмеження щодо трьох років не діє.

Чому обмін можуть оподаткувати як продаж?

Обмін житла прирівнюється до відчуження майна. Через це до нього застосовуються ті самі правила, що і до продажу.

Якщо об'єкти мають різну вартість, податок можуть нарахувати на різницю між ними. Це особливо важливо враховувати під час оцінки нерухомості.

Які додаткові витрати виникають навіть без податків?

Навіть якщо податки не нараховуються, угода передбачає обов'язкові витрати:

державне мито близько 1% від вартості житла;

послуги нотаріуса;

проведення оцінки нерухомості.

Ці витрати необхідні для оформлення договору та реєстрації права власності.

