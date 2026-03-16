Почему даже старые дома в Чехии выглядят ухоженными?
Многих украинцев удивляет состояние многоквартирных домов в Чехии, рассказывают Новости.LIVE.
Даже сооружения, возведенные несколько десятилетий назад, часто имеют аккуратные фасады, одинаковые окна и отремонтированные подъезды. В чешских городах редко можно увидеть заброшенные стены или хаотично застекленные балконы.
Это связано с системным подходом к обновлению жилья. Большинство домов проходит так называемую ревитализацию. Во время таких работ утепляют фасады, заменяют окна, ремонтируют подъезды и модернизируют лифты.
Деньги на такие работы собирают сами жители. В домах действуют объединения совладельцев, которые формируют специальный фонд для ремонтов. Регулярные взносы позволяют постепенно модернизировать здание и поддерживать его в хорошем состоянии.
Как в Чехии обозначают квартиры?
Особенность, которая очень удивляет украинцев, – это специальная система обозначения квартир. В большинстве объявлений о продаже или аренде жилья используют короткие цифровые форматы.
Например, 2+1 означает квартиру с двумя комнатами и отдельной кухней. Такой вариант подобен привычной для украинцев двухкомнатной квартире. Обозначение 2+kk означает другую планировку. В таком жилье спальня отделена, а кухня совмещена с гостиной в одном пространстве.
Почему даже в небольших квартирах санузел раздельный?
Во многих чешских квартирах ванная комната и туалет расположены отдельно. Такую планировку можно увидеть даже в компактном жилье. Иногда туалет очень маленький и в нем нет умывальника. В таком случае после пользования приходится идти мыть руки в ванную комнату.
Почему при аренде обращают внимание на энергоэффективность?
При аренде или покупке жилья в Чехии важную роль играет энергоэффективность здания. Поэтому украинцам стоит обратить внимание на энергетический сертификат, в котором указан класс потребления энергии.
Этот показатель непосредственно влияет на расходы на отопление. Если дом имеет класс G – худший, счета за тепло зимой могут быть очень высокими, пишет Dostupný advokát.
Другие значения таковы:
- Класс A – очень энергоэффективный дом, расходы на отопление минимальны.
- Класс B – экономный дом, коммунальные платежи за тепло обычно небольшие.
- Класс C – нормальный уровень энергоэффективности, расходы на отопление умеренные.
- Класс D – средний показатель, отопление может стоить дороже, чем в новых домах.
- Класс E – низкая энергоэффективность, счета за тепло уже ощутимы.
- Класс F – очень энергозатратный дом, отопление обходится дорого.
Поэтому арендаторы часто обращают внимание на энергетический класс здания еще до подписания договора.
Сколько стоит аренда жилья в Чехии?
Аренда жилья в Чехии в начале 2026 года неожиданно подешевела, но неравномерно. Пока часть городов получила заметное снижение ставок, в столице рынок снова пошел вверх из-за стабильного спроса.
Самые низкие цены среди городов из этого перечня сейчас в Остраве – около 12 900 крон в месяц за однокомнатную квартиру в центре. Немного дороже в Пльзене и Оломоуце, где аренда составляет около 14 400 крон.