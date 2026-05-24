Будинки, які зводили не для комфорту

Детальніше про вузькі будинки в США та причини їхнього будівництва йдеться на WJLA-TV.

Читайте також Деяким понад 750 років: які будинки вважають найстарішими у Польщі

В американському місті Александрія розташовані чотири вузькі будівлі, відомі як spite houses – тобто "будинки на зло". Вважається, що їх будували не через практичність чи нестачу місця, а через особисті конфлікти та бажання насолити сусідам.

Президент Історичного товариства Александрії Майкл Поуп пояснив, що ідея таких будинків полягає в тому, щоб звести споруду "з помсти". Наприклад, через суперечку із сусідом або бажання перекрити прохід до провулка.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Найвідоміший будинок має лише 2 метри завширшки

Найменший і найвідоміший "будинок помсти" у місті звів майстер-муляр Джон Голленсбері ще у 1830 році. Будівля займає приблизно 32 квадратні метри, має лише 7 футів ширини (трохи більше ніж 2 метри) та 36 футів глибини (майже 11 метрів).

Будинок стоїть на місці колишнього провулка. За однією з версій, Голленсбері хотів позбутися шуму та людей, які постійно ходили поруч. Інша теорія каже, що він будував житло для своїх дочок. Водночас історики не мають документів, які б підтверджували справжню причину такого рішення.

Через свою незвичність будинок став популярною туристичною локацією. За словами власника туристичної компанії Alexandria History Tours Тіма Роуза, якщо його виставлять на продаж, ціна може сягнути від 600 до 800 тисяч доларів.

Вузькі будинки в Александрії / Фото WJLA-TV

Один із "будинків помсти" став ювелірним магазином

Ще один вузький будинок в Александрії нині використовують як ювелірний бутик. Він вважається найширшим серед "будинків помсти" – майже 3,6 метра завширшки.

Власниця магазину Бріджит Ністіко зізнається, що історія будівлі викликає у неї сміх. За її словами, важко уявити, щоб хтось сьогодні будував дім лише для того, аби дошкулити сусідам.

Водночас незвична історія стала чудовою рекламою для бізнесу, адже саме вона привертає увагу туристів і перехожих.

Що відомо про найвужчі будинки світу?

У світі є будинки шириною лише 1 – 3 метри, але всередині вони мають повноцінні квартири з кухнями та ванними кімнатами. Такі споруди стали прикладом того, як архітектори намагаються максимально використати простір у щільній міській забудові.

Одним із найвідоміших вузьких будинків є Keret House у Варшаві. Його ширина коливається від 92 сантиметрів до 1,52 метра, через що будівлю називають найвужчим житловим будинком у світі.

Ще один приклад – будинок La Estrecha в Іспанії, фасад якого має лише близько 1 метра завширшки. А в Токіо розташований трикутний будинок Sankaku Biru, де у найвужчому місці ширина становить приблизно 60 сантиметрів.