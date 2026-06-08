Що відомо про найбільший у Європі 3D-друкований будинок?

Будинок ViliaSprint звели у французькому місті у межах проєкту соціального житла, пише New Atlas.

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Над ним працювали компанія Plurial Novilia, архітектурне бюро HOBO Architecture та PERI 3D Construction.

Будівля має три поверхи та налічує 12 квартир загальною площею близько 800 квадратних метрів. Для будівництва використовували 3D-принтер, який пошарово створював конструкції зі спеціальної бетонної суміші. Кожна квартира отримала власний балкон.

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ViliaSprint став найбільшим у Європі багатоквартирним житловим будинком, зведеним за допомогою 3D-друку. Також це перша у Франції споруда, де всі стіни та несучі конструкції надрукували безпосередньо на будівельному майданчику.

Як будували дім з допомогою 3D-принтера / Фото Plurial Novilia

У будинку використали перлітову ізоляцію, сонячні панелі загальною площею 500 квадратних метрів і гібридну систему опалення. За оцінками учасників проєкту, це дає змогу покривати близько 60% енергетичних потреб будівлі.

Як 3D-друк допоміг пришвидшити будівництво?

Поруч із ViliaSprint звели майже ідентичний житловий будинок традиційним способом. Таке рішення дало змогу порівняти результати двох підходів за схожих умов.

Друк конструкцій тривав 34 дні замість запланованих 50. Загалом роботи завершили приблизно на три місяці раніше, ніж будівництво сусідньої споруди, зведеної за звичайною технологією.

Проєкт також показав можливості масштабування 3D-друку для житлового будівництва. Після завершення ViliaSprint його учасники вже працюють над новим комплексом приблизно на 40 квартир. Під час реалізації цього проєкту планують одночасно використовувати два 3D-принтери.

Як у Китаї за 5 днів змонтували 26-поверховий будинок?

У китайській провінції Хунань менш ніж за тиждень на місці порожньої ділянки з'явився 26-поверховий житловий будинок. Будівельники використали модульну технологію, через яку зведення більше нагадувало складання конструктора.

У компанії розповіли, що нові модулі сходили з виробничої лінії приблизно кожні 21 хвилину, тому монтаж на майданчику майже не зупинявся. Коли модулі доставили на ділянку, крани встановлювали їх, а робітники лише закріплювали секції між собою спеціальними болтовими з'єднаннями.