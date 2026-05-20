Як у Китаї за 5 днів змонтували 26-поверховий будинок?

Незвичайний проєкт реалізувала компанія Broad Group у повіті Сяньїнь. Там за 5 днів збудували 26-поверхівку із 208 квартирами, пише Indian Defence Review.

У компанії розповіли, що нові модулі сходили з виробничої лінії приблизно кожні 21 хвилину, тому монтаж на майданчику майже не зупинявся. Коли модулі доставили на ділянку, крани встановлювали їх, а робітники лише закріплювали секції між собою спеціальними болтовими з'єднаннями.

Поки одні секції монтували на нижніх поверхах, поруч уже чекали наступні модулі. У результаті будинок буквально "виростав" на очах – за кілька днів на майданчику з'явилася повноцінна висотка площею приблизно 14 тисяч квадратних метрів.

Для проєкту компанія використала власну запатентовану конструкцію B-CORE з нержавіючої сталі. У Broad Group стверджують, що така система робить будинок міцнішим і стійкішим до землетрусів, адже сталь краще витримує навантаження та дозволяє конструкції "працювати" під час коливань.

Будівля має простояти понад 1000 років,

– заявив Генеральний менеджер Broad Group Лі Шунь виданню China Daily.

Чому квартири були готові ще до завершення будівництва?

Однією з найбільш незвичних деталей проєкту стало те, що частина квартир була майже готовою ще до завершення монтажу будинку. На майданчик привозили не порожні металеві секції, а модулі, у яких уже були вікна, електропроводка, вентиляція та частина внутрішнього оздоблення.

Як виглядає ця багатоповерхівка зсередини / Фото Broad Group

Ще на заводі у секціях встановлювали внутрішні перегородки й окремі меблі. Саме тому після монтажу поверхів будівля виглядала не як типовий бетонний каркас, а як майже готовий житловий комплекс.

Поки на майданчику збирали нові поверхи, на заводі вже виготовляли наступні модулі для висотки. Завдяки цьому компанії вдалося значно скоротити терміни будівництва та виконувати кілька етапів робіт одночасно.

Чим модульна технологія відрізняється від звичайного будівництва?

Під час традиційного будівництва багатоповерхівок більшість робіт виконують безпосередньо на ділянці. Будівельники поступово зводять каркас, прокладають комунікації та лише після цього переходять до внутрішнього облаштування, тому весь процес може тривати роками.

Модульна технологія працює за іншим принципом. Значну частину будинку виготовляють на заводі у вигляді готових секцій, які після доставки на майданчик лише поєднують між собою.

Саме тому будівництво займає значно менше часу та менше залежить від погодних умов. Крім цього, конструкцію можна демонтувати, перевезти та повторно зібрати в іншому місці.

