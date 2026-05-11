Яким буде Trump Tower у Тбілісі?

Проєкт реалізують у районі Krtsanisi в межах великого комплексу Tbilisi Downtown. Над архітектурною концепцією працює міжнародне бюро Gensler, яке вже показало перші візуалізації майбутньої забудови, пише Dezeen.

Комплекс складатиметься із шести веж, а його площа сягне приблизно 600 тисяч квадратних метрів. Центральною частиною стане Trump Tower, який після завершення будівництва може отримати статус найвищого хмарочоса Грузії.

У вежах планують облаштувати житлові апартаменти, готельні номери, офіси, ресторани, магазини та розважальні простори. Між будівлями хочуть створити пішохідні зони та відкриті громадські простори для мешканців і туристів.

На фото, які опублікував Dezeen, видно скляні вежі з каскадною формою та великими терасами. Частину поверхів зроблять відкритими, щоб із них було видно місто. Загалом їх буде аж 70.

У Gensler пояснили, що під час роботи над проєктом команда намагалася адаптувати забудову до рельєфу Тбілісі. Архітектори також продумали розташування фасадів і веж так, щоб у квартирах та громадських просторах було більше природного світла.

Хто працює над проєктом Trump Tower?

Над будівництвом працюватимуть девелоперські компанії Biograpi Living та Archi Group. До проєкту також долучилися Sapir Organization, Blox Group і Finvest Georgia.

У Trump Organization вважають, що комплекс має стати новим центром ділового та преміального життя Тбілісі, пише Forbes. Проєкт орієнтують насамперед на міжнародних інвесторів і покупців дорогого житла.

Архітектори Gensler наголошують, що хотіли поєднати сучасну висотну забудову з особливостями грузинської столиці. Саме тому в проєкті використали багаторівневі тераси, відкриті простори та великі зелені зони між вежами.

На перших візуалізаціях також видно громадські простори біля комплексу та озеленені ділянки між будівлями. Розраховують, що Trump Tower стане одним із найпомітніших нових проєктів у сучасному Тбілісі.

