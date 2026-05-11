Каким будет Trump Tower в Тбилиси?

Проект реализуют в районе Krtsanisi в рамках большого комплекса Tbilisi Downtown. Над архитектурной концепцией работает международное бюро Gensler, которое уже показало первые визуализации будущей застройки, пишет Dezeen.

Комплекс будет состоять из шести башен, а его площадь достигнет примерно 600 тысяч квадратных метров. Центральной частью станет Trump Tower, который после завершения строительства может получить статус самого высокого небоскреба Грузии.

В башнях планируют обустроить жилые апартаменты, гостиничные номера, офисы, рестораны, магазины и развлекательные пространства. Между зданиями хотят создать пешеходные зоны и открытые общественные пространства для жителей и туристов.

На фото, которые опубликовал Dezeen, видно стеклянные башни с каскадной формой и большими террасами. Часть этажей сделают открытыми, чтобы из них был виден город. В целом их будет аж 70.

В Gensler объяснили, что во время работы над проектом команда пыталась адаптировать застройку к рельефу Тбилиси. Архитекторы также продумали расположение фасадов и башен так, чтобы в квартирах и общественных пространствах было больше естественного света.

Кто работает над проектом Trump Tower?

Над строительством будут работать девелоперские компании Biograpi Living и Archi Group. К проекту также присоединились Sapir Organization, Blox Group и Finvest Georgia.

В Trump Organization считают, что комплекс должен стать новым центром деловой и премиальной жизни Тбилиси, пишет Forbes. Проект ориентируют прежде всего на международных инвесторов и покупателей дорогого жилья.

Архитекторы Gensler отмечают, что хотели совместить современную высотную застройку с особенностями грузинской столицы. Именно поэтому в проекте использовали многоуровневые террасы, открытые пространства и большие зеленые зоны между башнями.

На первых визуализациях также видно общественные пространства возле комплекса и озелененные участки между зданиями. Рассчитывают, что Trump Tower станет одним из самых заметных новых проектов в современном Тбилиси.

