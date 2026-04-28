Де розташований маєток Білтмор і чому він найбільший у США?

Маєток Білтмор розташований у Північній Кароліні, серед гірського ландшафту, пише whiteMAD.

Його звели наприкінці 19 століття для родини мільйонерів Вандербільтів, і відтоді будинок зберігає статус найбільшої приватної резиденції у США.

Площа маєтку перевищує 16 тисяч квадратних метрів. Резиденцію планували як розкішний заміський дім у європейському стилі, тому вона має вигляд замку з баштами, великими вікнами та багатим оздобленням.

Для будівництва використали значні обсяги матеріалів. Зокрема, понад 4,5 тисячі тонн вапняку та десятки тисяч цеглин. У будинку 704 вікна та безліч декоративних елементів, що робить фасад будівлі дуже деталізованим. Через це маєток виглядає не як звичайний будинок, а як повноцінний заміський казковий палац.

Скільки кімнат і що є всередині найбільшого будинку США?

У маєтку налічується 250 кімнат. Частину приміщень використовували для гостей, інші – для життя родини та роботи персоналу, що обслуговував будинок.

Найбільшим приміщенням вважається банкетний зал із висотою стелі близько 21 метра. Тут проводили різні заходи, бали та зустрічі, а інтер'єр доповнюють скульптури, декоративні елементи та гобелени з Фландрії.

А найпрекраснішим місцем у маєтку називають зимовий сад. Він має восьмикутну форму та скляний дах, а в центрі розташований фонтан. Усередині ростуть екзотичні рослини, тому цей простір виглядає як окрема зелена зона просто в будинку.

У залах зберегли багато деталей, які підкреслюють статус власників. Тут можна побачити герби, орнаменти та оздоблення з дорогих матеріалів. Частина декору має символічний зміст: у банкетному залі вшанували працівників маєтку, які брали участь у Першій світовій війні, а три золоті зірки нагадують про загиблих.

Окреме місце займає бібліотека. У ній зберігалося близько 10 тисяч книг, а стелю прикрашає художній розпис. Це приміщення було важливим для власника Джорджа Вандербільта і відображало його інтерес до культури та мистецтва.

На верхніх поверхах облаштували приватні кімнати та галереї з портретами. Усі приміщення оформлені з увагою до деталей, що підсилює відчуття масштабу та розкоші цього будинку.

