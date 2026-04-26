Що це за проєкт і де його реалізували?

Varso Tower – центральна вежа комплексу Varso Place у Варшаві. Девелопером виступила компанія HB Reavis, а архітектурну концепцію створило бюро Foster + Partners.

Читайте також "1 650 вікон": в Амстердамі побудували будинок, що ламає уявлення про житло

Комплекс розташований поруч із Центральним вокзалом – ключовим транспортним вузлом міста. Це одна з найпривабливіших бізнес-локацій польської столиці, що активно розвивається в останні роки.

Як зазначають на офіційному сайті проєкту, Varso Place об'єднує три будівлі з офісами, сервісами та громадськими просторами (Varso Place).

У HB Reavis підкреслюють – проєкт став символом трансформації Варшави в один із ключових ділових центрів Європи. Про це пише Eurobuild.

Ми хотіли створити знакову будівлю з потужною символікою, і водночас нам вдалося реалізувати найвищий хмарочос у Європейському Союзі,

– зазначив член правління HB Reavis Кароль Вика.

Загальна висота хмарочоса разом зі шпилем становить 310 метрів.

За висотою Varso Tower випередив попередніх лідерів серед офісних хмарочосів ЄС і став новим орієнтиром для девелоперських проєктів у регіоні. Будівля має 53 поверхи, а її офісна площа становить близько 70 тисяч квадратних метрів.

Що є у хмарочосі?

Varso Tower – це передусім сучасна офісна нерухомість класу A. Водночас будівля має і публічні простори. Зокрема, на верхніх поверхах облаштовані:

оглядові майданчики з панорамними видами на місто;

ресторани та бари;

зони для подій і бізнес-зустрічей.

З оглядових майданчиків відкривається панорама всієї Варшави – від історичного центру до нових бізнес-кварталів.

Такий підхід відповідає сучасному тренду – інтеграції бізнес-просторів із відкритими для містян функціями.

Varso Place у Варшаві / Фото Foster + Partners

Чому цей хмарочос важливий для ринку нерухомості?

Поява Varso Tower демонструє посилення ролі Варшави як одного з ключових ділових центрів Центрально-Східної Європи. Місто дедалі активніше конкурує за міжнародні компанії та інвестиції.

Реалізація таких проєктів свідчить про стабільний попит на якісні офісні площі та інтерес глобального бізнесу до регіону.

Крім того, проєкт відображає кілька важливих тенденцій:

розвиток mixed-use комплексів;

концентрацію офісів біля транспортних вузлів;

створення знакових об'єктів як інструменту міського брендингу.

У підсумку Varso Tower – це не лише рекорд за висотою, а й приклад того, як сучасна нерухомість формує нову економічну вагу міста.

Що відомо про найвищі хмарочоси світу та України?

Бурдж Халіфа — це найвищий хмарочос не лише в ОАЕ, а й у світі, який має висоту 828 метрів. У вежі поєднані житлові апартаменти, офісні простори, готель і оглядові майданчики, що робить її багатофункціональним центром. Силует будівлі став символом міста, а довкола неї сформувався сучасний центр Дубаю з масштабною забудовою, торговими комплексами та популярними туристичними місцями.

Найвища будівля України розташована в Києві, на Кловському узвозі, 7, і має висоту 168 метрів. Це комплекс, який поєднує 47-поверховий житловий будинок і бізнес-центр Carnegie Tower, збудований у 2006 – 2012 роках. Хмарочос виконаний у постмодерністському стилі з ярусною структурою, що частково нагадує дзвіницю Києво-Печерської лаври. Попри статус архітектурного символу столиці, будівля викликала суперечки через свій вплив на історичний вигляд міста.