Як виглядає хата, якій понад 111 років?

Історією старої хати поділилася Ніколь на своїй сторінці nicole_tattoo__.

За словами дівчини, будинок стоїть високо в Карпатах серед лісу, а дістатися туди можна лише пішки – приблизно годину треба йти вгору лісовими стежками та нести із собою речі.

Хатині вже понад 111 років, хоча точного віку родина не знає. Її звели з букових колод, тому дерево добре збереглося, а всередині навіть у прохолодну погоду тепло. Сам будинок дуже маленький – лише 4 на 3,5 метри.

У хаті немає електрики, водопостачання чи інших сучасних зручностей. Мобільний сигнал теж майже не ловить. Поруч із будинком тече струмок, звідки набирають воду для побуту, а потім гріють її на печі.

Усередині збереглися дерев'яні стіни, піч та простий побут без зайвих речей. Навколо – лише ліс, гори та тиша. За словами Ніколь, після дороги достатньо сісти біля будинку й подивитися на гори, щоб втома поступово минула.

Колись тут жив мій прапрадідусь із бабусею, а тепер сюди приходимо ми побути в тиші, відпочити душею і просто трохи видихнути,

– розповідає дівчина.

Тепер Ніколь разом із мамою вже приблизно дев'ять років доглядає будинок: прибирає, ремонтує, підфарбовує стіни та топить піч, щоб хата не руйнувалася.

Нещодавно невідомі розбили у будинку вікно, адже в лісі важко постійно за всім стежити. Попри це родина не планує залишати місце та продовжує підтримувати стару хату.

До слова, будинок називають "Борсуком". За словами Ніколь, колись у місцевих лісах було багато борсуків, тому ця назва поступово закріпилася за місцевістю, а згодом – і за самою хатою.

Чому українці обирають старі хати в селах?

Останніми роками українці дедалі частіше купують старі хати в селах та відновлюють їх власними силами. У соцмережах регулярно з'являються відео, де власники показують ремонт занедбаних будинків, діляться побутом за містом та розповідають, як поступово облаштовують житло серед природи.

Як пояснювала 24 Каналу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, інтерес до такого житла помітно зріс за останні кілька років. Багато українців почали шукати спокійніші місця для відпочинку та життя подалі від великих міст.

Частину покупців приваблює можливість хоча б ненадовго виїхати ближче до природи та побути в тиші. Особливо популярними залишаються будинки у Карпатах та селах біля лісу чи водойм.

Людей також приваблює атмосфера старих будинків – дерев'яні стіни, печі, старі меблі та простий побут. Через це власники часто намагаються не повністю перебудовувати житло, а зберігати старі деталі та історію будинку.

Водночас життя у старій хаті має й свої труднощі. Такі будинки часто потребують ремонту, а в деяких селах досі є проблеми з транспортом, інтернетом чи комунікаціями.

Як інша дівчина орендує будинок в Карпатах та доглядає за вівцями?

Ксеня переїхала з Криму в Карпати та орендує будинок у горах, щоб жити поруч зі своїми вівцями. Це стара сільська хата, де вона облаштувала побут і тримає господарство. За її словами, витрачає на оренду близько 3,5 тисячі гривень на місяць.

Умови базові та цього вистачає, щоб жити поруч із господарством і щодня доглядати за тваринами. У неї є власні вівці – всього 11, а також вона доглядає за тваринами інших людей із села. Влітку їх кількість зростає приблизно до 25. Ксеня самостійно доїть овець і виготовляє сир.