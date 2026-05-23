Складність визначення найстарішої житлової споруди

Дослідники зазначають, що встановити найстарішу житлову будівлю в Польщі складно через численні реконструкції та перебудови. Про це йдеться на Muratordom.

Багато споруд за століття настільки змінилися, що тепер лише окремі фрагменти нагадують їхній первісний вигляд.

Крім того, частина старовинних будівель тільки певний час використовувалася як житло. Через це виникають суперечки, чи можна вважати їх саме житловими будинками у сучасному розумінні.

Середньовічні будинки, які претендують на першість

Серед головних претендентів історики називають Будинок семи курфюрстів у Вроцлаві, який датують другою половиною XIII століття.



Будинок семи курфюрстів / Фото krn.pl

Ще одна відома споруда – кам'яниця на Староміській площі, 20 у Торуні. Хоча більша частина будинку походить із XV століття, найстаріші балки перекриття датуються приблизно 1266 роком.



Кам'яниця на Староміській площі в Торуні / Фото Torun Tour

До переліку також входить будівля ректорату костелу Святого Хреста у Кракові, зведена на початку XIV століття. Спочатку це була одноповерхова оборонна споруда, а вже пізніше її пристосували для проживання.



Будівля ректорату костелу Святого Хреста у Кракові / Фото Zygmunt Put

Фахівці наголошують, що саме через численні перебудови та зміну функцій остаточно визначити найстаріший житловий будинок Польщі досі неможливо.

Найстаріші житлові будинки та хмарочоси світу

Місто Шибам у Ємені називають "Мангеттеном пустелі" через десятки глиняних багатоповерхівок, зведених ще у XVI столітті. Частина будинків сягає 11 поверхів, а сам Шибам вважають одним із найдавніших прикладів вертикальної забудови у світі.

Водночас на Фарерських островах розташований Кіркьюбьоаргардур – найстаріший житловий будинок у світі, де досі мешкають люди. За легендами, споруду звели ще у XI столітті, а нині там живе вже 17 покоління однієї родини.