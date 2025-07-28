Про найстаріший житловий будинок у світі розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Що відомо про найстаріший житловий будинок світу?

Кіркьюбьоаргардур або ферма Кіркьюбьо – найстаріший будинок у світі. Розташований в однойменному поселенні на острові Стреймой, що на Фарерських островах. За переказами, будівля була зведена ще в XI столітті. Тоді вона стала резиденцією єпископа та релігійним центром усього архіпелагу. Уже в XIII столітті маєток входив до складу великого церковного комплексу разом із собором, школою та господарськими спорудами. За припущеннями істориків, дерев'яні конструкції могли бути доставлені з Норвегії морським шляхом – адже на Фарерах майже немає лісів.

Попри свій вік, Кіркьюбьоаргардур – не музейна експозиція, а справжній дім. Тут досі мешкає родина Паттерсонів – нині вже 17-те покоління. Вони живуть у маєтку ще з XVI століття. Коли їхні предки вперше оселилися тут, будинку вже було приблизно 500 років.

Маєток не повністю зберіг свій вигляд XI століття. Дерев'яну частину збудували приблизно у 1 300 році на основі кам'яного фундаменту, що залишився від резиденції єпископа XI століття.

Сама будівля складається з кількох приміщень: основна житлова кімната, зруб, горище, а також підвальні кімнати.



Найстаріший житловий будинок світу / Фото Vincent van Zeijst

Чи відкритий дім для туристів?

Частина цього унікального будинку й досі служить домівкою для його власників, а інша частина відкрита для відвідувачів як історико-культурний музей. Тут можна побачити автентичні середньовічні інтер'єри, антикварні меблі та побутові речі, що зберігають атмосферу далеких століть.

Для мандрівників Кіркьюбьоаргардур – не просто архітектурна пам'ятка, а справжній портал у минуле. Це досвід, максимально наближений до реальності: без постановочних сцен, без сучасних декорацій. Будинок заслужено входить до списку найвизначніших туристичних локацій Фарерських островів і часто стає головним акцентом подорожі для тих, хто цінує справжню автентику й уникає типових туристичних маршрутів.

Хоча дім виглядає досить просто – це не величний замок і не оборонна фортеця – його стіни зберігають історію, яка не менш захоплива.