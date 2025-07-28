О самом старом жилом доме в мире рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Что известно о самом старом жилом доме мира?

Киркьюбьоаргардур или ферма Киркьюбьо – самый старый дом в мире. Расположен в одноименном поселении на острове Стреймой, что на Фарерских островах. По преданию, здание было возведено еще в XI веке. Тогда оно стало резиденцией епископа и религиозным центром всего архипелага. Уже в XIII веке имение входило в состав большого церковного комплекса вместе с собором, школой и хозяйственными постройками. По предположениям историков, деревянные конструкции могли быть доставлены из Норвегии морским путем – ведь на Фарерах почти нет лесов.

Несмотря на свой возраст, Киркьюбьоаргардур – не музейная экспозиция, а настоящий дом. Здесь до сих пор живет семья Паттерсонов – сейчас уже 17-е поколение. Они живут в имении еще с XVI века. Когда их предки впервые поселились здесь, дому уже было примерно 500 лет.

Имение не полностью сохранило свой вид XI века. Деревянную часть построили примерно в 1 300 году на основе каменного фундамента, оставшегося от резиденции епископа XI века.

Само здание состоит из нескольких помещений: основная жилая комната, сруб, чердак, а также подвальные комнаты.



Самый старый жилой дом мира / Фото Vincent van Zeijst

Открыт ли дом для туристов?

Часть этого уникального дома до сих пор служит домом для его владельцев, а другая часть открыта для посетителей как историко-культурный музей. Здесь можно увидеть аутентичные средневековые интерьеры, антикварную мебель и бытовые вещи, сохраняющие атмосферу далеких веков.

Для путешественников Киркьюбьоаргардур – не просто архитектурный памятник, а настоящий портал в прошлое. Это опыт, максимально приближенный к реальности: без постановочных сцен, без современных декораций. Дом заслуженно входит в список самых выдающихся туристических локаций Фарерских островов и часто становится главным акцентом путешествия для тех, кто ценит настоящую аутентику и избегает типичных туристических маршрутов.

Хотя дом выглядит довольно просто – это не величественный замок и не оборонительная крепость – его стены хранят историю, которая не менее увлекательна.