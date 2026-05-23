Сложность определения старейшей жилой постройки

Исследователи отмечают, что установить старейшее жилое здание в Польше сложно из-за многочисленных реконструкций и перестроек. Об этом говорится на Muratordom.

Многие сооружения за века настолько изменились, что теперь лишь отдельные фрагменты напоминают их первоначальный вид.

Кроме того, часть старинных зданий только определенное время использовалась как жилье. Из-за этого возникают споры, можно ли считать их именно жилыми домами в современном понимании.

Средневековые дома, которые претендуют на первенство

Среди главных претендентов историки называют Дом семи курфюрстов во Вроцлаве, который датируют второй половиной XIII века.



Дом семи курфюрстов / Фото krn.pl

Еще одно известное сооружение – каменица на Староместской площади, 20 в Торуне. Хотя большая часть дома происходит с XV века, старые балки перекрытия датируются примерно 1266 годом.



Каменица на Староместской площади в Торуне / Фото Torun Tour

В перечень также входит здание ректората костела Святого Креста в Кракове, возведенное в начале XIV века. Сначала это было одноэтажное оборонительное сооружение, а уже позже его приспособили для проживания.



Здание ректората костела Святого Креста в Кракове / Фото Zygmunt Put

Специалисты отмечают, что именно из-за многочисленных перестроек и изменения функций окончательно определить старейший жилой дом Польши до сих пор невозможно.

Самые старые жилые дома и небоскребы мира

Город Шибам в Йемене называют "Манхэттеном пустыни" из-за десятков глиняных многоэтажек, возведенных еще в XVI веке. Часть домов достигает 11 этажей, а сам Шибам считают одним из древнейших примеров вертикальной застройки в мире.

В то же время на Фарерских островах расположен Киркьюбьоаргардур – самый старый жилой дом в мире, где до сих пор живут люди. По легендам, сооружение возвели еще в XI веке, а сейчас там живет уже 17 поколений одной семьи.