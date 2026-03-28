Что такое "Манхэттен пустыни" и почему он уникален?

Древний город Шибам в Йемене, расположен в пустыне Пустой квартал, считают старейшим примером вертикального строительства в мире. О нем говорится на Сolombia Опе.

Его современный вид сформировался еще в XVI веке, когда здесь начали массово возводить многоэтажные дома. Британская исследовательница Фрея Старк, которая увидела Шибам в 1930-х годах, назвала его "Манхэттеном пустыни". И недаром: город состоит из плотной сетки высоких зданий, которые напоминают современные небоскребы, хотя созданы из простых природных материалов.

Как в пустыне построили многоэтажный город?

Шибам возведен на возвышении над речной долиной, что давало стратегическое преимущество – жители могли заранее заметить врагов. В то же время рядом есть оазис, который обеспечивал город водой и ресурсами для сельского хозяйства.

Город спроектирован в форме прямоугольной сетки и окружен стенами, что усиливало его обороноспособность. Но больше всего поражают сами здания: они достигают до семи этажей и возведены из глиняного кирпича, который изготавливали просто из местного грунта, смешивая его с водой и соломой.

Нижние этажи использовали как склады для зерна, средние – для хранения продуктов, а верхние – как жилые помещения. В некоторых частях города дома даже соединены между собой переходами, что позволяло быстро передвигаться или спасаться в случае опасности.



Город Шибам в Йемене / Фото hiddenarchitecture.net

Как отмечают в Metro, особенностью местных "небоскребов" является толщина стен: на нижних этажах она может достигать двух метров, тогда как на верхних - значительно тоньше. Благодаря этому здания остаются устойчивыми, даже несмотря на высоту более 25 – 30 метров.

В отличие от современных домов, нижние уровни часто не имеют окон. Их использовали как хозяйственные помещения – для содержания животных, ремесел или торговли, что усиливало безопасность и функциональность застройки.

Верхние этажи отличаются декоративными элементами – в частности традиционными окнами с орнаментами, известными как машрабии. Их украшали светлой известью, которая не только создавала контраст с темной глиной, но и лучше выдерживала влияние климата.

Почему старейшие небоскребы оказались под угрозой?

Несмотря на то, что Шибам существует уже около 1 700 лет, его уникальная застройка очень уязвима. Глиняные стены требуют постоянного ухода, а сильные дожди могут быстро их разрушать.

Дополнительной угрозой стали последствия войны в Йемене – часть зданий пострадала от бомбардировок. Из-за этого старейший "город-небоскреб" в мире оказался под риском разрушения, хотя и остается одним из самых ярких примеров древней архитектуры и инженерной изобретательности.

Несмотря на почтенный возраст зданий, жизнь в Шибаме не остановилась: жители до сих пор используют эти дома, обустраивают террасы и даже открывают небольшие кафе на верхних уровнях.

Где больше всего небоскребов в мире?

Наибольшее количество небоскребов сосредоточено в нескольких мегаполисах мира, где стремительное развитие экономики и плотная застройка стимулируют строительство высоток.

В список городов-лидеров входят азиатские и американские центры, в частности Гонконг, Нью-Йорк и Шэньчжэнь, которые формируют современные урбанистические горизонты. Высотные здания в этих городах выполняют не только жилую, но и коммерческую функцию, становясь символами экономической мощи и глобального влияния.