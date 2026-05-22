Каким будет новый самый высокий небоскреб в Европе?

Giant Tower возведут на участке площадью 2,5 гектара на улице Фабричной неподалеку от бывшей фабрики Pafawag, пишет InPoland.

Комплекс будет занимать 175 тысяч квадратных метров и фактически станет отдельным деловым пространством в городе. В Giant Tower хотят совместить офисы класса А+, премиальный отель и квартиры для аренды. Также будут работать зоны для отдыха – панорамные рестораны, спа-центр и большая терраса с видом на город.

Первые два этажа комплекса хотят сделать открытыми для жильцов и туристов. Авторы проекта Giant Development Group рассчитывают, что новый комплекс станет не только офисным центром, но и одним из самых заметных мест в современном Вроцлаве.

Кроме Giant Tower, рядом строят еще четыре офисных здания. Самое высокое из них будет достигать 214 метров. Из-за масштабов застройки этот район уже называют "вроцлавским Манхэттеном".

По предварительным планам, разрешение на строительство небоскреба могут получить в середине следующего года. После завершения работ Giant Tower станет самым высоким небоскребом в Европе.

Какой небоскреб сейчас считается самым высоким зданием в Европе?

Самым высоким зданием в Европе сейчас считают Varso Tower тоже в Польше – в Варшаве. Высота небоскреба вместе со шпилем достигает 310 метров. Varso Tower входит в комплекс Varso Place, расположенный недалеко от Центрального вокзала польской столицы.

В небоскребе работают офисы, рестораны, общественные пространства и смотровые площадки с панорамой Варшавы. На верхних этажах также обустроили бары и зоны для деловых встреч. После завершения строительства Varso Tower опередил Commerzbank Tower во Франкфурте, который ранее был самым высоким зданием ЕС.