Дома, которые возводили не для комфорта

В американском городе Александрия расположены четыре узкие здания, известные как spite houses – то есть "дома на зло". Считается, что их строили не из-за практичности или недостатка места, а из-за личных конфликтов и желания насолить соседям.

Президент Исторического общества Александрии Майкл Поуп объяснил, что идея таких домов заключается в том, чтобы возвести сооружение "из мести". Например, из-за спора с соседом или желания перекрыть проход в переулок.

Самый известный дом имеет всего 2 метра в ширину

Самый маленький и самый известный "дом мести" в городе возвел мастер-муляр Джон Холленсбери еще в 1830 году. Здание занимает примерно 32 квадратных метра, имеет лишь 7 футов ширины (чуть больше 2 метров) и 36 футов глубины (почти 11 метров).

Дом стоит на месте бывшего переулка. По одной из версий, Холленсбери хотел избавиться от шума и людей, которые постоянно ходили рядом. Другая теория говорит, что он строил жилье для своих дочерей. В то же время историки не имеют документов, которые бы подтверждали истинную причину такого решения.

Из-за своей необычности дом стал популярной туристической локацией. По словам владельца туристической компании Alexandria History Tours Тима Роуза, если его выставят на продажу, цена может достичь от 600 до 800 тысяч долларов.

Один из "домов мести" стал ювелирным магазином

Еще один узкий дом в Александрии сейчас используют как ювелирный бутик. Он считается самым широким среди "домов мести" – почти 3,6 метра в ширину.

Владелица магазина Бриджит Нистико признается, что история здания вызывает у нее смех. По ее словам, трудно представить, чтобы кто-то сегодня строил дом только для того, чтобы досадить соседям.

В то же время необычная история стала отличной рекламой для бизнеса, ведь именно она привлекает внимание туристов и прохожих.

Что известно о самых узких домах мира?

В мире есть дома шириной всего 1 – 3 метра, но внутри они имеют полноценные квартиры с кухнями и ванными комнатами. Такие сооружения стали примером того, как архитекторы пытаются максимально использовать пространство в плотной городской застройке.

Одним из самых известных узких домов является Keret House в Варшаве. Его ширина колеблется от 92 сантиметров до 1,52 метра, из-за чего здание называют самым узким жилым домом в мире.

Еще один пример – дом La Estrecha в Испании, фасад которого имеет лишь около 1 метра в ширину. А в Токио расположен треугольный дом Sankaku Biru, где в самом узком месте ширина составляет примерно 60 сантиметров.