Что означает узкий дом?

Под узким понимают не просто компактный дом, а здание с фасадом или шириной, которая едва достигает 1 – 3 метров, но все равно служит жильем или имеет жилые помещения внутри. Подробнее о 5 самых узких домах мира рассказывает Times Of India.

Читайте также Особняк за 30 миллионов долларов с необычным дизайном стал вирусным в сети

Какие самые известные узкие здания в мире?

Keret House – Варшава, Польша. Этот дом считается самым узким жилым домом в мире. Его ширина колеблется от 0,92 до 1,52 метра. Но внутри есть спальня, кухня и ванная комната.



Keret House в Варшаве / Фото с сайта Dezeen

Интересно, что в польском Кракове расположена самая маленькая квартира в мире. Ее площадь – всего 2,5 квадратных метра. В помещении есть базовые удобства – кровать, раковина, душ и небольшой холодильник, однако оно не имеет окон, из-за чего пространство кажется еще более тесным. Дизайнер, которая провела ночь в самой маленькой квартире, призналась, что чувствовала себя как в тюрьме, и после этого начала больше ценить собственное жилье.

Sankaku Biru (Дом-треугольник) – Токио, Япония. Этот дом имеет менее 2 футов (примерно 0,6 метра) в самом узком месте. Несмотря на размер, он имеет несколько этажей с квартирами, каждая из которых оборудована кухней и ванной.



Sankaku Biru в Токио / Фото Ikue Mio

La Estrecha – Валенсия, Испания. Фасад этого дома всего около 1,07 метра в ширину. Несмотря на это, он был семейным жилым домом.



La Estrecha в Валенсии / Фото Luis Morato

Thin House – Лондон, Англия Узкое здание в Лондоне имеет лишь 1,8 метра в самом узком месте. Сначала это была художественная студия в XIX веке, а сегодня этот дом – популярная архитектурная достопримечательность.



Thin House в Лондоне / Фото Steven Maddison

Skinny House – Нью-Йорк, США. Этот дом в Марамонеке шириной примерно 3 метра был построен в 1932 году и сейчас внесен в национальный реестр исторических мест.



Skinny House в Нью-Йорке / Фото Rich Caplan

Почему возникают такие узкие дома?

Основные причины возведения узких домов:

большая плотность застройки в городах, где земля очень дорогая;

исторические участки, которые имеют узкие границы или правила застройки;

творческие и инженерные решения, стремящихся использовать каждый сантиметр пространства.

Такие сооружения демонстрируют нестандартный подход к жилому пространству, показывают, как можно расширить границы дизайна даже в очень ограниченных условиях, и свидетельствуют о том, что архитектура может быть одновременно функциональной и художественной.

Что известно об одной из самых маленьких квартир мира?

В Роттердаме архитекторы Беатрис Рамо и Бернд Апмайер превратили кладовку в доме 1950-х годов в микроквартиру площадью 6,89 квадратных метров. Несмотря на компактность, здесь обустроили четыре зоны – гостиную, спальню, ванную и небольшое спа.

Проект под названием Cabanon отличается продуманной планировкой и разной высотой потолков, что добавляет пространства. Внутри есть тропический душ, инфракрасная сауна и джакузи, а из панорамного окна открывается вид на город.