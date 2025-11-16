Что именно внутри крошечного помещения и как оно выглядит, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Domus.

Читайте также История, от которой становится жутко: студенты обнаружили, что в их доме месяцами жил неизвестный

Что известно об одной из самых маленьких квартир мира?

В Роттердаме архитекторы Беатрис Рамо и Бернд Апмайер превратили обычную кладовку в жилом доме 1950-х годов в одну из самых маленьких, но одновременно самых удивительных квартир в мире.

Проект под названием Cabanon предлагает полностью оборудованные апартаменты площадью всего 6,89 квадратного метра. В жилье удалось разместить четыре отдельные зоны: гостиную, спальню, ванную комнату и небольшое спа.

Как говорится на Archello, внутри пространство продумано до миллиметра. Архитекторы использовали вариации высот и контрастные материалы, чтобы создать ощущение комфорта. Так, гостиная имеет высоту 3 метра, спальня – 1,14 метра, ванная комната содержит тропический душ, а спа-зона – полноценную инфракрасную сауну и джакузи.

Cabanon расположен на верхнем этаже здания и имеет окно с панорамным видом на город. Внутренние размеры пространства – 3 метра в высоту, 1,97 метра в ширину и 3,6 метра в длину.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Одна из самых маленьких квартир в мире / Фото Ossip Architectuur

Кто живет в этом доме?

Это переоборудование стало "храмом пропорций" для пары, которая и заказала проект. Они стремились к максимально компактному, но одновременно роскошному жилью – без большой кухни, зато с возможностью наслаждаться спа-процедурами в собственном мини-пространстве.

Cabanon получил свое название от одноименного коттеджа на Лазурном берегу.

Так выглядит крошечная квартира: смотрите видео

Что известно о самых высоких жилых зданиях в Украине и мире?

Самым высоким зданием в Украине является небоскреб в Киеве на Кловском спуске, 7. Его высота составляет 168 метров. Комплекс объединяет два объекта: 47-этажный жилой дом ЖК "Кловский" и 18-этажный бизнес-центр Carnegie Tower. Строительство началось в 2006 году и завершилось в 2012-м. С тех пор сооружение стало одним из самых заметных в столице, одновременно вызывая дискуссии о его влиянии на городской ландшафт.

Самой большой жилой многоэтажкой в мире считают небоскреб Regent International в китайском Ханчжоу. Его высота составляет 206 метров, а проживать в нем могут от 20 до 30 тысяч человек. Внутри размещены квартиры, офисы, магазины, рестораны и спортзалы – фактически целый город, в котором можно жить, почти не выходя наружу.