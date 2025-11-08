Как такое стало возможным и чем завершилась история, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

Как студенты обнаружили мужчину, который жил в их доме?

Все началось с наблюдений студентов: открытые ящики, включенный свет и шаги под полом. Некоторые даже предполагали, что в доме поселился призрак. Однако реальность оказалась значительно тревожнее.

Один из жителей, Бретт, часто слышал шум из подвала, хотя двери туда всегда были заперты. Однажды вечером он спустился вниз и наткнулся на незнакомца. Мужчина представился Джереми, но отказался объяснять, что делает в доме, и просто ушел, оставив студентов в растерянности.

Когда полиция наконец открыла дверь подвала, внутри обнаружили полноценную комнату: кровать, телевизор, книги, фотографии и одежда. Все выглядело так, будто кто-то жил там месяцами.



Неизвестный мужчина длительное время жил в подвале студентов / Скриншот из видео Lantern OSU

Оставил ли мужчина дом?

Впоследствии выяснилось, что Джереми действительно тайно поселился в подвале, пользуясь боковым входом, чтобы не попадаться на глаза жителям. Доступ он получил через своего двоюродного брата, который арендовал квартиру в этом доме еще год назад.

Лизинговая компания, которая управляет недвижимостью, в тот же вечер сменила замки. Студенты выразили возмущение и даже требовали скидку на аренду.

Джимми Олдерман, один из студентов, отметил: "Несмотря на все, Джереми оказался довольно приятным парнем. Он не касался нашей еды и не заходил в комнаты, но сама ситуация была опасной – все могло закончиться значительно хуже".

Позже стало известно, что Джереми имел доступ к ванной в подвале, где стирал свою одежду. После раскрытия его присутствия он забрал вещи и покинул дом, оставив студентов с чувством тревоги и множеством вопросов.

К слову, у штате Огайо проживание в подвале или любом помещении чужого дома без разрешения владельца является незаконным. Такое поведение подпадает под статью об умышленном пребывании на чужой собственности без права. За это предусмотрен штраф или арест, а если лицо также повредило имущество или пользовалось ресурсами – возможны более серьезные обвинения.

Что известно о других подобных случаях?

Ранее 93-летняя американка нашла в подвале своего дома обнаженного мужчину, который, как выяснилось, жил там примерно полгода. Полиция задержала его, привлекая служебных собак и применив слезоточивый газ. Помещение, где он скрывался, было всего около 60 сантиметров высотой.

Британец Майк Холл купил дом в Лутоне, но в течение трех десятилетий так и не поселился там. Впоследствии он случайно узнал от соседей, что в его доме кто-то живет – в доме регулярно включался свет. Более того – мужчина выяснил, что злоумышленники не только незаконно заняли его собственность, но и успели ее продать.